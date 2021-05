Lo scorso Aprile, dell’infiorata candelese ne ha parlato anche l’importante portale web statunitense Fodors.com

Candela tra i soci di Infioritalia, l’Associazione Nazionale delle Infiorate Artistiche

Il Sindaco Gatta: Continuiamo a raccogliere i frutti del costante lavoro per favorire lo sviluppo turistico di Candela.

Nonostante la ‘giovane età’ (la prima edizione risale al 2013), l’Infiorata di Candela è diventata, in poco tempo, uno degli appuntamenti più amati della Provincia di Foggia e non solo. Un evento che si è perfezionato con gli anni e che punta a crescere in notorietà e professionalità. A tal fine, un altro importante passo è stato compiuto, quest’anno, con l’adesione ad Infioritalia, l’Associazione Nazionale delle Infiorate artistiche, rete di associazioni locali che mantengono e promuovono la tradizione storica dell’infiorata.

‘Siamo lieti di annunciare l’ingresso in Infioritaria di Candela quale socio sostenitore.’ – ha dichiarato il Presidente di Infioritalia, Andrea Melilli – ‘La nostra associazione fornirà tutto il supporto necessario per la crescita esponenziale dell’evento ‘Candela in Fiore’ e già da subito Candela avrà spazio nella guida ‘Borghi Infiorati’ di prossima uscita.’

Nel corso delle varie edizioni, l’Infiorata si è arricchita di eventi collaterali: ‘Candela in fiore è un’iniziativa articolata, che oltre alla passeggiata lungo il corso principale per ammirare il bellissimo tappeto floreale, offre ai turisti la possibilità di vivere esperienze diverse, grazie all’organizzazione di eventi collaterali.’ ha aggiunto il Sindaco di Candela, Nicola Gatta – ‘Siamo molto legati a questa manifestazione, nata grazie alla collaborazione con i nostri amici di Pescasseroli, Comune Gemellato con il nostro. Questo scambio culturale ci ha portato a far nostra questa tradizione, reinterpretandola in chiave turistica. Un lavoro di cui stiamo raccogliendo i frutti, perché ogni anno registriamo un sempre maggior numero di visite e che ci ha portato, qualche settimana fa, anche sulle pagine di Fodors.com, importante portale web statunitense che si occupa di viaggi e turismo.’

‘L’infiorata è una delle manifestazioni che riesce ad esprimere appieno i valori fondanti delle associazioni locali che si impegnano nello sviluppo e nella promozione del territorio.’ ha dichiarato il Presidente della Pro Loco di Candela, Clemente Capobianco – ‘La giornata di preparazione del tappeto floreale è un momento di festa e di grande condivisione, al quale partecipano bambini e adulti di ogni età. Lo scorso anno abbiamo subito uno stop a causa dell’emergenza sanitaria; l’auspicio è che quest’anno si possa organizzare l’evento, anche solo in chiave ridotta.’