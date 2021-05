SAN SEVERO – COSTRUIAMO GENTILEZZA. GIOVEDI’ 13 MAGGIO GLI ALUNNI DEL CIRCOLO DIDATTICO SAN BENEDETTO IN DIRETTA RADIOFONICA

Domani, giovedì 13 maggio, dalle 19,00 alle 21,00 alcune classi del Circolo Didattico San Benedetto parteciperanno in diretta radiofonica ad una puntata speciale di Spazio Costruiamo Gentilezza, la voce del progetto nazionale Costruiamo Gentilezza (www.costruiamogentilezza.org), ascoltata in tutta Italia.

L’argomento della puntata sarà “Gentilezza a 360°” proprio perché ogni classe, nel corso di questo anno scolastico, ha affrontato il tema della gentilezza con modalità differenti. Più precisamente alla scuola primaria la 3°D “filastrocche e poesie sulla gentilezza più “parodia” della canzoncina “la coccinella” di Maurizio Fabrizio”, la classe 3°G “Frasi e massime sulla gentilezza”, la 2°G “Poesia sulla gentilezza, Ricetta della pizza gentilezza, Al supermercato con gentilezza”, la 4°E “Cappuccetto Rosso in versione gentilezza… i personaggi cattivi diventano gentili”, mentre alla scuola dell’infanzia la sezione K “Nel Paese della Gentilezza”.

Oltre agli alunni, interverranno gli insegnanti Raffaella Maffeo (referente locale per la puntata), Giovanna Miceli, Marilá Cascavilla, Enza D’Augelli, Luigina Daniele, Melvi Monno. Interverrà anche l’Amministrazione Comunale: saranno presenti il Sindaco Francesco Miglio, l’assessore alla Cultura Celeste Iacovino e l’Ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo. Sono inoltre previste delle sorprese telefoniche gentili. La puntata radio, condotta da Alessandra Militello, affiancata da Luca Nardi e Livia Saltetto, rispettivamente presidente e vice dell’Associazione Cor et Amor – l’Associazione che coordina l’attuazione del Progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza avente come obiettivo far diventare la gentilezza un’abitudine sociale diffusa – potrà essere ascoltata sulla web radio www.radiospazioivrea.it.

SAN SEVERO, 12 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo