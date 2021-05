FOGGIA – DEFINITI GLI ASSETTI OPERATIVI DELLA PICCOLA INDUSTRIA DI CONFINDUSTRIA

“Siamo pronti a mettere in campo un intenso progetto promozionale per tutte le piccole aziende della Capitanata, questa la nostra unica e vera ambizione”.

Così Michele Gengari, Vice Presidente di Confindustria Foggia e Presidente della Piccola Industria, al termine del vertice sezionale riunito per definire importanti ruoli operativi.

Il Direttivo ha eletto Laura Di Miscio, avvocato del Gruppo Telesforo, Vice Presidente della Sezione, funzione conferita anche per i delicati problemi giuridici dettati dalla nuova ed intensa produzione normativa che tocca l’area delle piccole imprese.

Ad Antonio Tricarico, imprenditore impegnato nel settore dei grandi eventi, è stato assegnato il ruolo di delegato regionale della Piccola Industria, compito di notevole importanza per convogliare le azioni programmatiche nel più vasto scenario pugliese.

In questa funzione dinamica andrà ad interagire anche Matteo Di Nunzio, indicato dal direttivo sezionale quale invitato permanente nella Piccola Industria regionale.

“In meno di due mesi – ha commentato il presidente Gengari – siamo riusciti a porre le basi per un lavoro di squadra che sia in grado di affrontare con immediatezza la ripartenza delle piccole imprese che sono il cuore della nostra economia. Confido molto nell’entusiasmo che ho colto in tutti i colleghi”.

“Al Presidente Michele Gengari e ai neo eletti nelle nuove funzioni – ha dichiarato a margine dei lavori del direttivo sezionale il presidente di Confindustria Foggia Giancarlo Francesco Dimauro – va il mio grazie per aver impresso una spinta all’azione associativa in un momento molto difficile”.