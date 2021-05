MANFREDONIA – L’ASSESSORA AL WELFARE ROSA BARONE INCONTRA ASSESSORI E DIRIGENTI DELL’AMBITO TERRITORIALE

L’assessora al Welfare Rosa Barone ha incontrato questa mattina gli assessori al Welfare e i dirigenti dell’Ambito territoriale di Manfredonia.

“Dal momento del mio insediamento – dichiara Barone – ho annunciato l’ascolto costante dei Comuni e degli Ambiti, perché ritengo che solo il confronto con chi tutti i giorni si occupa di Welfare sul territorio porti a risolvere le criticità. Abbiamo fatto il punto sulla situazione attuale e parlato dei problemi che ci sono e anche qui quello più sentito è la carenza di personale. Serve poi un maggiore coordinamento tra politiche comunali e regionali, per cui ho assicurato il massimo impegno sia mio che degli uffici. Stiamo programmando e ripensando l’intero sistema del welfare, e lavoreremo in sinergia con i Comuni per poter migliorare l’offerta dei servizi per i cittadini”.