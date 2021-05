SAN SEVERO – SAN SEVERO DEMOCRATICA CHIEDE ISTITUZIONE DI UN CONSORZIO CHE TUTELI IL “PATRIMONIO”

La Festa del Soccorso è sicuramente il momento più atteso tra tutti noi sanseveresi. Un’antica tradizione ma anche un momento suggestivo che unisce la devozione alla Madonna del Soccorso a una serie di manifestazioni folkloristiche, tipiche del nostro territorio.

La nostra Festa negli anni ha attirato attenzione e interesse turistico anche internazionale. Unica nel suo genere, unisce il sacro della processione barocca al profano della corsa dei fujenti.

Tutta questa attenzione, nonché i mutamenti in atto nella nostra società – non ultime quelle dovute alla pandemia – hanno reso necessario anche un cambio di passo in merito all’organizzazione della festa stessa. C’è bisogno di un organo specifico che, con forza, costanza e determinazione, lavori su tutte le fasi organizzative con un controllo e con una valenza istituzionale.

Sono molti i punti che necessitano di strategie e regole:

Turismo

Tradizione

Sicurezza

Batterie

Rioni

Ambiente

Eventi

Comunicazione

Per questo San Severo Democratica porterà in discussione la costituzione di un consorzio che tuteli questo patrimonio, affinché arrivi intatto alle prossime generazioni e le invoglino a dar seguito alla nostra amata tradizione. Abbiamo un’opportunità per il territorio anche dal punto di vista religioso, perché possiamo dare un’immagine più sacra e vera della festa del soccorso.

Coordinatore San Severo Democratica

Palmisano Davide