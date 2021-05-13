SAN SEVERO – UFFICIO MATRIMONI: EMERGENZA CORONAVIRUS. AVVISO ALLA CITTADINANZA

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Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Servizi Demografici Valentina Stocola rendono noto il seguente AVVISO ALLA CITTADINANZA.  

CON RIFERIMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, AL FINE DI GARANTIRE LA SALUTE E NELLO STESSO TEMPO L’ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI, SI INVITA LA CITTADINANZA AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI INDICAZIONI:

          LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO SI SVOLGERANNO, CON LA PRESENZA DEI SOLI NUBENDI, PRESSO LA SALA ROSSA SALVO CHE LA STESSA NON SIA IMPEGNATA IN ALTRE ATTIVITA’;

IN ALTERNATIVA SI PROCEDERA’ ALLA PUBBLICAZIONE PRESSO L’UFFICIO MATRIMONI.

          PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI SARA’ UTILIZZATA:

         LA SALA ROSSA, ALL’ INTERNO DELLA QUALE SARA’ CONSENTITA LA PRESENZA, OLTRE CHE DEGLI SPOSI E DEI TESTIMONI, ANCHE DEI GENITORI E DI UN (N.1) FOTOGRAFO;

         IL CHIOSTRO COMUNALE (PREVENTIVAMENTE PRENOTATO) ALL’INTERNO DEL QUALE SARA’ CONSENTITA LA PRESENZA, OLTRE CHE DEGLI SPOSI E DEI TESTIMONI, ANCHE DEI GENITORI DI UN (N.1) FOTOGRAFO E DI UN NUMERO MASSIMO DI n. 22 OSPITI.

 

IL DIRIGENTE DELLA III AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DOTT. VITO TENORE

 

SAN SEVERO, 13 maggio 2021

                                                                        l’Addetto Stampa

                                                                  dott. Michele Princigallo

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