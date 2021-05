TORREMAGGIORE – ARRESTATO UN 20ENNE: E’ LA SECONDA VOLTA IN 5 GIORNI!

La notte di martedì 11, invece, i militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Severo hanno arrestato per evasione un ventenne di Torremaggiore, già sottoposto agli arresti domiciliari per cessione illecita di sostanze stupefacenti. Arrestato una prima volta, lo scorso 19 febbraio, per essere stato colto a spacciare in via Mario Carli di San Severo, fu prima sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza e successivamente agli arresti domiciliari essendo stato colto fuori dal comune di Torremaggiore. Già arrestato per evasione lo scorso 7 maggio, questa volta il Sostituto Procuratore di Turno presso la Procura della Repubblica di Foggia ha disposto per lui l’accompagnamento presso la Casa Circondariale di Foggia dove, per decisione del Tribunale di Foggia, è rimasto anche dopo l’udienza di convalida tenutasi mercoledì mattina.