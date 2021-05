SAN SEVERO – CONCORSO PER STUDENTI “IL FUTURO CHE VORREI”. NOMINATA LA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI

Con Deliberazione giuntale n. 26 del 01/03/2021 l’Amministrazione Comunale ha indetto il Concorso “Il futuro che vorrei”, rivolto ai giovani studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado di San Severo, con il quale verrà premiato il miglior progetto grafico che andrà a decorare la panchina – libro.

“Attraverso questo concorso – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Pubblica Istruzione e Cultura Celeste Iacovino – l’Amministrazione intende mettere insieme i sogni e le capacità artistiche dei giovani, aiutandoli a riflettere su quello che vorranno dalla vita e sul come impegnarsi a realizzarlo. Il progetto grafico che si distinguerà per la sua originalità, per i contenuti artistici e l’attinenza alla tematica scelta, andrà ad arricchire la “panchina-libro” che verrà presentata a completamento dei lavori, mentre i restanti elaborati grafici saranno esposti presso la Galleria “L. Schingo” e i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione al Concorso”.

Il Regolamento del Concorso stabilisce che tutti gli elaborati pervenuti secondo le modalità e nei tempi prescritti saranno esaminati da una apposita commissione giudicatrice presieduta dal Dirigente ad interim Settore Cultura Vito Tenore e dall’Assessore alla Cultura Iacovino in rappresentanza del Sindaco Miglio

Il Dirigente ad Interim II Area Servizi Culturali – P.I. Vito Tenore ha provveduto, con proprio atto, alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice del Concorso:

– Prof. Francesco Giuliani, di San Severo, Componente;

– Dott. Beniamino Pascale, di San Severo, Componente;

– Dott. Enrico Fraccacreta, di San Severo, Componente.

La funzione di Segretaria verbalizzante sarà svolta da Rosalba Pistillo, dipendente comunale presso la Biblioteca Comunale “A Minuziano”. L’attività che sarà svolta non prevede compenso per i componenti della Commissione.

SAN SEVERO, 14 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo