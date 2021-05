FOGGIA – IN BIANCO, LA SCELTA DI UN AMORE – SINGOLO D’ESORDIO PER ALESSIA DI BIASE

IN BIANCO, LA SCELTA DI UN AMORE –

SINGOLO D’ESORDIO PER ALESSIA DI BIASE

Si intitola In bianco il singolo d’esordio della cantautrice foggiana Alessia Di Biase, in arte Di Ale. Logopedista che unisce l’impegno professionale e sociale alla scrittura di canzoni, si avvicina alla musica sin da piccola.

Da sempre appassionata di canto e dotata di un timbro vocale incisivo e graffiante, si forma dapprima studiando la voce, sia per esigenze artistiche che logopediche, e poi scoprendo la scrittura di canzoni grazie al laboratorio del Kuore Nero Studio diretto dal produttore foggiano Gianni Colonna, dove matura una formazione di base nel songwriting e rivela un sensibile talento per la composizione melodica e la scrittura di testi.

“E’ stata una scoperta importante per me, quella di poter scrivere canzoni, finalmente posso cantare i miei pensieri, le mie emozioni ed il mio mondo, in cui talvolta si affacciano vite difficili, fragili”spiega l’autrice.

Nasce così In bianco, brano che si distingue per l’attualità legata al Covid e alla vita sentimentale dell’artista, messa nero su bianco negli efficaci versi in stile indie come sulla pellicola, grazie all’accattivante video del brano realizzato dalla filmmaker Valentina di Mario.

Il candido mondo del Wedding sullo sfondo, In bianco canta l’innamoramento e l’attesa del coronamento del sogno più grande, il matrimonio, messo in pausa per le conseguenze della pandemia da Covid ’19. “Nel video si è scelto di alternare scene nitide, in perfetto wedding style, ad altre cartonate e romantiche, più scure: contraltare alla purezza dei sentimenti, del sogno d’amore, rispetto alla quotidianità della vita di coppia, con un equilibrio tutto da costruire giorno dopo giorno; senza mai escludere l’ironia, senz’altro presente tra le frecce del nostro Cupido” continua Di Ale, artista che nonostante la propria razionalità crede nei sentimenti e nell’amore, anche e soprattutto in un mondo sempre più cinico e difficile, ora attraversato da un dramma epocale che mette in crisi tanti equilibri nelle relazioni. Ma nonostante tutto ci sono due persone che condividono un percorso insieme per coronare il loro amore, che segue ad uno finito… Una rinascita che vuole vederli insieme, fino alla fine, senza nessuna battuta d’arresto, senza alcun grado di separazione.

Un messaggio di forza e speranza quindi, In bianco, per tutte quelle coppie che devono affrontare la stessa sfida in questo momento: un invito a puntare sull’amore, sull’unione, senza perdersi d’animo nonostante le difficoltà, condividendo la vitalità e la positività proprie di una passione sbocciata.

L’abito indossato dalla cantautrice nel video è stato concesso da Creazioni Sposa Raffaella, con sede a Foggia; sponsor sensibile ed attento alle esigenza del progetto artistico.

Gli arrangiamenti, la registrazione, il mixaggio e il mastering di In bianco sono di Gianni Colonna.

La produzione esecutiva del singolo è affidata a Valter Scaglione.

“Sapete qual è il tema più decantato nelle canzoni? È l’amore.

Perché l’amore è un viaggio. Ha un inizio, con le sue salite, le sue discese… e qualche volta ha una fine. Molti hanno vissuto la fine di una storia, perché stanca, forse pochi hanno vissuto il coronamento di un Amore; ma tutte le coppie sanno cosa vuol dire accettare il proprio partner nella quotidianità.

Ho voluto parlare del mio viaggio, che forse è anche quello di qualcuno di voi; ho voluto parlare di come sono arrivata ad immaginare il mio “giorno più bello”, io in bianco, lui in blu.

Un lui bellissimo ma senza cavallo bianco, perché i principi azzurri e le principesse al giorno d’oggi sono cambiati.

Ho voluto parlare di una coppia che ha imparato a farsi amare e ad amarsi nel pieno di una pandemia, che ha progettato ma che poi è stata catapultata nell’incertezza. Ma di certo rimaniamo noi, perché l’amore è forza, speranza e voglia di costruire insieme.

Ho voluto parlare di me, ma forse anche di voi.

Gli Inglesi dicono “A Blessing in Disguise”: trovate la vostra Benedizione sotto mentite spoglie.

Perché non tutto il male viene per nuocere. Mai”, conclude l’artista.

Il video di In bianco sarà on line dal 21 maggio 2021.

Per informazioni e approfondimenti è possibile visitare la pagina Facebook

Segue breve bio dell’artista

Alessia di Biase, in arte Di Ale, nasce a Foggia il 18/07/1986.

Il suo lavoro e la sua passione si uniscono nello studio di un unico strumento, la voce: logopedista e cantante.

Partecipa con ottimi risultati a diversi concorsi regionali, vince nel 2019 la 5^ Edizione della manifestazione Sanremo al Sud con il brano-cover Pensa di F. Moro e nello stesso anno è semi-finalista ad Area Sanremo.

Ha pubblicato su tutte le piattaforme digitali e sul suo personale Canale VEVO, le cover dei brani “Pensa” di Fabrizio Moro e “Il Diario degli Errori” di Michele Bravi.

DI ALE è, inoltre, un’artista verificato di Spotify.