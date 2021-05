SAN SEVERO – LA FONTANA MONUMENTALE DI PIAZZA INCORONAZIONE SI VESTE “A FESTA” IN ONORE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO

Anche la fontana monumentale di Piazza Incoronazione si veste a “Festa” in onore della nostra amata Patrona Maria SS. del Soccorso.

Dopo il “letargo invernale” e la stasi dovuta ai vari lockdown pandemici, è stato attivato un intervento esclusivamente di pulizia alla fontana monumentale di Piazza Incoronazione, consistente nelle seguenti lavorazioni: svuotamento della vasca; eliminazione della melma, costituita in sostanza da alghe e pulviscolo e guano dei volatili, depositata sul fondale e sulle pareti della vasca e di quella accumulatasi sulle parti della fontana; pulizia della fontana con sola acqua e spazzole in setola sintetica sulle parti in pietra, omettendo ogni intervento sulle componenti in ottone sui quali si è intervenuto con soli stracci e comunque non abrasivi; pulizia degli ugelli, spruzzi e rubinetterie occluse ed intasate dalle alghe al fine di permettere il corretto funzionamento dei getti e delle cascatelle di acqua; pulizia dei fari illuminanti.

“L’intervento è stato eseguito dal personale di Supporto al Servizio Manutenzioni Strutture ed infrastrutture della 4^ Area – Opere Pubbliche diretta dall’Ing. Benedetto E. di Lullo – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il Vice Sindaco Salvatore Margiotta e l’Assessore ai Lavori Pubblici Luigi Montorio – cui indirizziamo il nostro plauso ed il più sentito ringraziamento per il prezioso lavoro eseguito. Le attività eseguite durante la settimana sono state mirate a garantire la conservazione della fontana, a preservarne il deterioramento, dovuto all’azione corrosiva delle alghe e degli agenti calcarei e, quindi, a garantire la corretta funzionalità della fontana stessa; contestualmente, a rafforzare l’estetica ed il decoro urbano della piazza della quale, la fontana stessa, ne risulta esserne il fulcro principale. E’ di rilevante importanza il lodevole lavoro svolto dal personale in merito ad operosità, volontà e laboriosità, che garantisce sempre la massima disponibilità in ogni evenienza”.

Ecco i nomi del personale che è stato impegnato e che è stato coordinato da Oreste Iadevaio, P.O. Servizio Manutentivo e da Francesco Romano, Istruttore Direttivo Servizio Manutenzione Opere Pubbliche: Roberto Santoro – attività idrauliche ed impianti; Alfredo Modola – attività di pitturazione e piccoli interventi edili; Mario Lucio Nardella – impiantistica, elettronica e idraulica; Luciano Sasso – attività di pitturazione e piccoli interventi edili; Benedetto Tirri – attività elettriche, elettroniche ed impiantistiche; Sergio Russi – attività elettriche ed impianti; Franco Trope – attività di falegnameria.

SAN SEVERO, 15 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo