BASKET SERIE A2 – RISULTATI, CLASSIFICHE E TUTTE LE DATE DI PLAY OFF E PLAY OUT

PLAYOFF

Gli accoppiamenti e le date dei quarti di finale playoff (serie al meglio delle 5 gare, alternanza casa-casa-fuori-fuori-casa):

5 Givova Scafati – 12 LUX Chieti Basket 1974 4 Apu Old Wild West Udine – 13 2B Control Trapani

LE DATE:

IPOTESI 1: domenica 23, martedì 25, venerdì 28, domenica 30 maggio, mercoledì 2 giugno.

IPOTESI 2: sabato 22, lunedì 24, giovedì 27, sabato 29 maggio, martedì 1° giugno.

NOTA: alla squadra prima classificata viene confermato il diritto di scegliere se iniziare i playoff sabato 22 o domenica 23 maggio; di conseguenza si posizionano sui due tabelloni le altre squadre, in base alla griglia di appartenenza.



Gara 1, gara 2 ed eventuale gara 5 si disputano in casa delle squadre con il fattore campo a favore. Il calendario definitivo dei playoff sarà reso noto nei prossimi giorni dal Settore Agonistico FIP. Gli orari di inizio delle gare saranno a discrezione delle società ospitanti.

Le date delle gare di playoff sono soggette ad eventuali spostamenti.

In allegato i tabelloni Playoff di Serie A2 Old Wild West 2021.



https://www.legapallacanestro. com/serie/4/playoff-playout/ 2021/ita3_a_poff

Al seguente link tutte le informazioni sui Playoff 2021 di Serie A2 Old Wild West (tabelloni, formule, calendari):

PLAYOUT