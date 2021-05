REGGIO EMILIA – DUE CERIGNOLANI GLI AUTORI. VENDONO ON LINE UNA JEEP RENEGADE A 4.500 EURO MA È UNA TRUFFA. PRESI

Uno ha pubblicato l’inserzione-trappola per la vendita di una Jeep Renegade, l’altro ha incassato i soldi di un’auto mai consegnata. I carabinieri di Cavriago hanno però individuato e denunciato i due truffatori. Si tratta di un 55enne che ha portato avanti la trattativa e un 22enne intestatario della Poste pay, entrambi di Cerignola (Foggia) che dovranno rispondere di truffa. La vittima, un 37enne abitante a Reggio Emilia, ha risposto a un annuncio su un sito di e-commerce trovando l’auto di suo interesse, messa in vendita a 4.500 euro. Ha quindi versato la caparra di 500 euro tramite bonifico sulla Poste Pay fornita dai truffatori per poi provvedere, come da accordi, a versare anche il saldo, 4.000 euro.

Solo dopo ha scoperto di essere stato raggirato quando non si è visto consegnare l’auto e non è più riuscito a contattare l’inserzionista sparito nel nulla. Una volta capito di essere rimasto vittima di un raggiro l’uomo si è presentato ai carabinieri della stazione di Cavriago formalizzando la denuncia. Dopo una serie di riscontri tra il numero di telefono associato all’inserzione esca e la carta prepagata i militari hanno individuato e denunciato i due truffatori.