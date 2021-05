VIESTE – Accoltellata l’ex sindaca Ersilia Nobile. La vittima è stata subito soccorsa, I carabinieri fermano un uomo

Aggredita e leggermente ferita ad un braccio con un coltello, l’ex sindaca di Vieste, Ersilia Nobile. Lo riporta garganotv.com. Nobile sarebbe stata colpita da un uomo in evidente stato di alterazione psichica. Il fatto è accaduto intorno alle ore 13 in via Giovanni XXIII, nei pressi della farmacia “Del porto”. Nobile è stata subito soccorsa e medicata. L’aggressore avrebbe provato ad aggredire anche altri passanti, ma dopo alcune intemperanze è stato fermato dai carabinieri e condotto in caserma.

“Esprimiamo tutta l’affettuosa vicinanza e la solidarietà di Forza Italia all’amica Ersilia Nobile, già sindaco di Vieste e componente del dipartimento Sanità di Fi Puglia, aggredita e ferita con un coltello poco fa da un uomo in evidente stato di alterazione. Ci stringiamo a lei e ai suoi cari per il terribile evento che, ringraziando il Cielo, non ha avuto gravi conseguenze e speriamo di poterla rivedere presto, animata dal suo entusiasmo e dalla sua vivacità intellettuale, prezioso contributo per il suo partito e per la sua comunità cittadina”. Così in un nota il consigliere regionale di Forza Italia Giandiego Gatta, il commissario regionale, Mauro D’Attis e il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro.