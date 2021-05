VIESTE – AGGRESSIONE NOBILE: LA SOLIDARIETA’ DEL SINDACO NOBILETTI

Ho espresso personalmente alla dr.ssa Nobile, dopo essermi sincerato delle sue condizioni presso il Pronto Soccorso di Vieste, i miei sentimenti di vicinanza e di profondo dispiacere per quanto accadutoLe, nonché lo sconcerto per le circostanze del grave fatto di cui mi ha reso edotto, augurandoLe la più pronta guarigione.

Quanto all’autore della vile aggressione, considerando l’aggravarsi delle sue condizioni psico-fisiche, ho più volte segnalato la sua grave situazione, per il tramite dei servizi sociali e della Polizia Municipale, al Servizio di Igiene Mentale di Rodi Garganico per assoggettarlo ad opportuno Trattamento Sanitario Obbligatorio (TSO), proprio per scongiurarne potenziali pericolose escandescenze ai danni della pubblica incolumità.