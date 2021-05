Gargano: posti da vedere e dove dormire

Il Gargano, soprannominato lo sperone d’Italia, è un luogo bellissimo da visitare. In Puglia, bagnato su 3 lati dal Mare Adriatico è un luogo bellissimo da visitare in Estate grazie alle aree boschive, alle pinete, al mare splendido e alle numerose spiagge dorate. Qui vi sono due siti UNESCO come l’antica Foresta Umbra e il Santuario di San Michele Arcangelo a Monte Sant’Angelo.

In questa guida andremo ad esplorare, con consigli su dove dormire e cosa visitare alcuni dei luoghi più caratteristici di questo territorio.

Visitare e dormire a Vieste

Vieste è un punto di partenza bellissimo per scoprire tutti i segreti della terra garganica. Spiagge dorate e relax sono i punti di forza di questa città adatta non solo a vacanze in famiglia ma anche per tutti i gusti.

I litorali qui sono ampi e non sono mai troppo affollati, un punto a favore davvero interessante; tra le spiagge più belle bagnate dal mare cristallino:

Scialara

Marina Piccola

Ripa

Spiaggia di San Lorenzo

Per chi oltre al mare vuole godersi le bellezze di un borgo il centro storico cittadino è un luogo molto bello da visitare con il Castello Federiciano posto a protezione della città, la cattedrale e il faro. Per chi vuole fare trekking e ama muoversi a piedi nel verde la Foresta Umbra è un’area naturale protetta raggiungibile in pochi istanti da Vieste.

Per dormire in questo piccola cittadina è possibile scegliere il B&B Estelevante dotato di una posizione considerabile davvero come eccellente, con camere mozzafiato che dispongono di diversi confort come tv satellitare, rete wifi gratuita, letti con materassi in memory foam, climatizzatori, cassaforti e bei balconi.

Visitare e dormire a Peschici

Peschicci è la punta più settentrionale del Gargano, un piccolo villaggio incastonato tra mare e montagne che non aspetta altro che di essere scoperto. Scogliere che degradano dolcemente su di un mare turchese si avvicendano a splendide spiagge dalla sabbia dorata insignite dalla bandiera blu.

Ogni anno viene scelta come meta dagli amanti delle escursioni poiché si trova in una posizione strategica per visitare l’immenso Parco Nazionale del Gargano. Qui il centro storico mostra monumenti stupendi come il Castello Bizantino che lo racchiude perfettamente. Pittoresche sono le scale scavate nella roccia, le piccole stradine tortuose e le botteghe degli artigiani.

La zona costiera è inoltre costellata di 25 torri costiere costruite per proteggere gli abitanti della zona dalle incursioni piratesche. Scegliere dove dormire qui è davvero semplice, il Marina Bay Luxury Rooms è sicuramente annoverabile tra le migliori scelte possibili per godersi il borgo e le spiagge.

Visitare e dormire a Rodi Garganico

Rodi Garganico è un piccolo centro cittadino che può essere considerato un gioiello all’interno dell’intera Puglia. Tra le sue caratteristiche principali ci sono: un tempo che sembra essersi fermato nel tempo, un centro cittadino davvero singolare che cade a picco sul mare cristallino e su spiagge dorate, davvero tutto quello che serve per una vacanza all’insegna del puro relax.

Le sue bellezze sono molte come il Castello Aragonese, il Santuario della Madonna Libera. Oltre alle bellezze cittadine oltre 8 km di spiagge aspettando di ospitare i visitatori che ogni anno si riversano in questa città. Per questo scegliere dove pernottare è davvero importante e il Melangolo, un B&B davvero interessante, può essere la scelta giusta.

Visitare e dormire alle Isole Tremiti

Le Isole Tremiti sono un orgoglio italiano: San Domino famosa per la bellissima pineta e San Nicola con la sua famosa fortezza e abazia sono le uniche due abitate e accolgono visitatori attratti dal mare e dalla natura ogni anno mentre Pianosa è una riserva marina integrale che può essere visitata solo richiedendo apposita autorizzazione.

Cretaccio e Capraia invece sono completamente visitabili e bellissime perché le Isole Tremiti sono un vero paradiso per gli amanti del mare.

Le grotte naturali tra le quali la Blue Marino .

tra le quali la . Cala Matano e Cala dei Benedettini sono due spiagge bellissime di San Domino.

e sono due spiagge bellissime di San Domino. Cala del Fucile e Cala dei turchi sono tra le spiagge più belle e incontaminate di Capraia.

Decidere dove dormire alle Isole Tremiti può essere difficoltoso poiché le isole offrono molte opzioni e bisognerà tener conto di molte variabili ma tra le migliori opzioni si può trovare il B&B la Casa di Gino dotato dei principali comfort e in una posizione davvero interessante.

Visitare e dormire a San Giovanni Rotondo

San Giovanni Rotondo è posto come un piccolo gioiello della corona all’interno di un’area protetta, quella del Parco Nazionale del Gargano. Questa città è stata la dimora di Padre Pio da Pietrelcina per molti anni ed è un luogo dove il turismo religioso è molto presente.

Qui il centro storico è tutto da visitare con vie strette e tortuose costellate da antiche torri di guardia, antichi palazzi, monumenti e chiese tra le quali le più caratteristiche sono:

La chiesa di Sant’Onofrio Anacoreta .

. La chiesa di Sant’Orsola .

. La chiesa Antica. Qui Padre Pio svolse il suo sacerdozio.

Da tenere conto e visitare anche la chiesa sconsacrata di San Giovanni Battista della Rotonda. Il B&B Leggieri Villa Siria è un luogo perfetto per chi vuole rimanere vicino a tutti i punti di interesse senza rimanere invischiato nel caso.