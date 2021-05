SAN SEVERO – IL MESSAGGIO DEL SINDACO MIGLIO PER IL CAMBIO AL VERTICE DELLA PREFETTURA DI FOGGIA. SALUTA IL PREFETTO GRASSI, CARMINE ESPOSITO SARA’ IL NUOVO PREFETTO

Tra pochi giorni la Provincia di Foggia avrà un nuovo Prefetto: si tratta di Carmine Esposito, attuale Questore di Roma. La nomina è stata ufficializzata dal Consiglio dei Ministri. Sostituirà Raffaele Grassi, destinato alla Prefettura di Padova.

Al Prefetto Grassi – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – desidero esprimere il GRAZIE più sentito mio personale e di tutta l’Amministrazione Comunale di San Severo per la intensa vicinanza sempre manifestata alla comunità sanseverese ed ai suoi rappresentanti istituzionali. La notevole attenzione con cui ha seguito le delicate problematiche ed i grandi temi del nostro territorio – penso soprattutto ai fenomeni delinquenziali malavitosi ed a quelli legati ai flussi migratori – ci hanno consentito di avere un rapporto costruttivo, improntato al più alto senso civico di proficua e profonda collaborazione istituzionale. Al dott. Raffaele Grassi formulo i migliori auguri per il proseguimento della sua attività professionale al servizio dello Stato e dei suoi cittadini. Al nuovo Prefetto Carmine Esposito rivolgo il più caloroso benvenuto da parte di tutta la comunità sanseverese e, in attesa di incontrarlo personalmente, esprimo i più sentiti rallegramenti per il nuovo prestigioso incarico con gli auspici di un proficuo lavoro nella nostra Provincia”.

SAN SEVERO, 18 maggio 2021

