SAN SEVERO Laboratori teatrali e laboratori artistici per favorire nei ragazzi creatività e crescita culturale. Il progetto dal titolo “No man’s land – periferie al centro” ha coinvolto gruppi di alunni per ognuna delle scuole medie della città allo scopo di avvicinare i ragazzi alla musica ed al teatro. Giovedì 20 maggio alle 15.30 si svolgerà, presso l’auditorim “Stella Costa”, la manifestazione di fine corso degli alunni della scuola secondaria di primo grado della Zannotti-Fraccacreta. Il progetto “No man’s land – periferie al centro” è nato dalla collaborazione tra l’assessorato alla cultura del comune di San Severo con il Teatro dei Limoni di Foggia ed il sostegno della regione Puglia. I laboratori teatrali e artistici con i ragazzi sono stati realizzati dal Teatro dei Limoni in partenariato con le associazioni culturali del territorio “Ciak Sipario” e “Spazio Off”. L’assessorato comunale alla cultura, che ha coordinato il progetto, ha chiesto nei mesi scorsi a tutte le scuole secondarie di primo grado della città di individuare almeno 10 studenti per ogni istituto e un docente referente del progetto per ogni scuola. L’iniziativa parte dal presupposto che i laboratori teatrali, così come tutti i laboratori artistici, rappresentano un importantissimo strumento con cui operare nelle fasce di età più a rischio di dispersione scolastica per prevenire tale fenomeno e sollecitare al tempo stesso una crescita culturale dei giovani partecipanti favorendo in essi lo sviluppo della creatività, attraverso la curiosità e l’emotività. Allo spettacolo di fine corso intitolato “A ruota libera” presenzieranno il sindaco di San Severo Francesco Miglio, l’assessore alla cultura, Celeste Iacovino, la dirigente scolastica dell’Ic Zannotti-Fraccacreta, Carmela Vendola, la referente della scuola per il progetto, Patrizia Cardo e gli esperti che hanno condotto i laboratori con i ragazzi: Tonia D’Angelo e Gianluca Gala. Ovviamente l’accesso alla manifestazione sarà limitato e contingentato a causa dell’emergenza sanitaria in atto.