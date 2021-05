APRICENA – NOVITÀ POLITICHE IN CAPITANATA, DUE CONSIGLIERI COMUNALI ADERISCONO AL PARTITO LIBERALE ITALIANO

Apricena. Il Presidente del Consiglio comunale Dr. Nino Specchiulli e il Consigliere e Capogruppo di maggioranza Dott. Pasquale Biscotti aderiscono al PLI. Non cambiano gli equilibri in Consiglio comunale, i due Consiglieri fanno sapere che resteranno nell’Amministrazione Potenza, coerentemente con il mandato elettorale delle ultime amministrative 2019. Apricena. Il Presidente del Consiglio comunale Dr. Nino Specchiulli e il Consigliere e Capogruppo di maggioranza Dott. Pasquale Biscotti aderiscono al PLI. Non cambiano gli equilibri in Consiglio comunale, i due Consiglieri fanno sapere che resteranno nell’Amministrazione Potenza, coerentemente con il mandato elettorale delle ultime amministrative 2019.

“La nostra volontà è quella di caratterizzarci in un’identità politica ben definita. Vogliamo creare ad Apricena una Casa di cultura politica liberale, dove i cittadini possano trovare un luogo di confronto e crescita”. Spiega il Consigliere Biscotti.

La notizia è stata bene accolta dai vertici del PLI, in particolare dal Presidente nazionale On. Stefano De Luca, rappresentati in Puglia dal Commissario regionale Dott. Michele Vigilante.

Fra le prime adesioni ad Apricena c’è anche la nota giornalista Veronica Buono, nominata portavoce cittadina del partito. Nei prossimi giorni è prevista anche l’apertura di una sezione fisica ad Apricena, che sarà intitolata a Giovanni Malagodi, storico Segretario e Presidente del PLI, nel trentennale della sua scomparsa.