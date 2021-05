CALCIO SERIE C – AL BARI IL DERBY, IL FOGGIA FUORI DAI PLAY OFF PROMOZIONE

Di Lino Mongiello

Bari, 19 maggio 2021. Termina al San Nicola il campionato del Foggia. La sconfitta contro il Bari (3-1) spegne i sogni di poter proseguire il cammino nei playoff. La compagine di casa non ha incontrato molte difficoltà nell’avere la meglio sugli avversari che, comunque, hanno mostrato la solita determinazione e voglia di lottare su ogni pallone. Ma l’impresa era davvero impossibile e i ragazzi di Mister Marchionni una l’hanno già compiuta salvandosi con largo anticipo e conquistando addirittura la partecipazione ai playoff. E in tutta sincerità era difficile fare di più. Poi, contro una delle squadre più costose del campionato, dovendo pure rinunciare anche a due uomini importantissimi nello scacchiere rossonero, quali Rocca e Del Prete. Per cui i ragazzi e il Mister vanno elogiati per quanto fatto durante la stagione. Già dal fischio d’inizio del Sig. Zufferli di Udine, i biancorossi hanno mostrato i muscoli, per far comprendere ai “cugini” che non avrebbero tirato i remi in barca potendo far affidamento su due dei tre risultati disponibili. D’Ursi (1’) apre troppo il velenoso diagonale. Il Foggia risponde con una doppia occasione non sfruttata al meglio da Curcio (3’). Antenucci (11’) da ottima posizione calcia male. La gara non prende quota e potrebbe andar bene ai rossoneri che però, incautamente si scoprono in difesa. E il Bari ne approfitta. Marras va in percussione e rompe l’equilibrio con un destro in scivolata che beffa Fumagalli. Acquisito il vantaggio i padroni di casa si esprimono in scioltezza e il Foggia denota molte difficoltà nella zona nevralgica del campo. Gli avversari possono esprimersi con giocate semplici e vincenti. E il 2-0 è pronto e confezionato con l’uno-due tra Antenucci e concluso in rete da D’Ursi (38’). Balde in contropiede (43’) potrebbe accorciare le distanze ma calcia debole e le speranze dei rossoneri si spengono. Nella ripresa Marchionni inserisce D’Andrea e Galeotafiore per dare maggior equilibrio. Sotto di due gol e non avendo più nulla da perdere il Foggia si porta in avanti con maggior convinzione. Ed accorcia le distanze con Di Jenno (8’) che, ben servito da Balde, fulmina Frattali. Gol che potrebbe rivitalizzare gli ospiti che diventano ancor più intraprendenti. Ma a spegnere le velleità dei satanelli ci pensa ancora D’Ursi (11’) che, con una parabola magica beffa Fumagalli. Con la forza della disperazione il Foggia non si arrende ma Balde (15’), ben servito da Curcio calcia alle stelle e 2’ più tardi D’Andrea di testa manca il bersaglio. Col passare dei minuti però ci si rende conto che ormai i giochi son fatti. E, purtroppo, ma a testa altissima, il campionato di un grande Foggia termina in terra di Bari.

BARI – FOGGIA 3-1

BARI (3-4-3): Frattali 6; Ciofani 6, Sabbione 5.5, Di Cesare 6 (21’ st Perrotta 6); Rolando 6.5 (30’ st Andreoni sv), Maita 6 (30’ st Bianco 6), De Risio 6, Semenzato 6 (38’ st Sarzi Puttini sv); Marras 6.5, Antenucci 6, D’Ursi 7 (30’ st Lollo 6). In panchina: Marfella, Fiory, Cianci, Candellone, Celiento, Mercurio, Mane. Allenatore: Auteri 6.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 6; Salvi 5.5, Gavazzi 5.5 (17’ st Agostinone 6), Germinio 6; Kalombo 5, Vitale 5, Morrone 5.5 (1’ st Galeotafiore 5.5), Garofalo 5.5 (1’ st D’Andrea 5.5), Di Jenno 6 (30’ st Dell’Agnello 5); Curcio 5, Balde 5.5 (43’ st Pompa sv). In panchina: Di Stasio, Said, Moreschini, Dema, Iurato, Cardamone, Nivokazi. Allenatore: Marchionni 6.

ARBITRO: Zufferli di Udine 6.

RETI: 25’ pt Marras, 39’ D’Ursi, 8’ st Di Jenno, 11’ D’Ursi .

NOTE: giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Ammoniti: Semenzato, Rolando, Germinio, Agostinone, Ciofani, Salvi. Angoli: 2-2. Recupero: 1′, 5′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.