SAN SEVERO – VENERDI’ 21 MAGGIO LA CERIMONIA D’INAUGURAZIONE DELLA PANCHINA DELL’ARCOBALENO IN PIAZZA NICOLA TONDI, DONATA DA CARMINE E GIOVANNI VALERIO

Si terrà venerdì 21 maggio, alle ore 11,00, la cerimonia d’inaugurazione della panchina del colore dell’arcobaleno che da alcune settimane è stata collocata in Piazza Nicola Tondi, nei pressi della Palazzina Liberty. La cerimonia si sarebbe dovuta tenere lo scorso 21 marzo, ma venne rinviata a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia Covid 19.

“Grazie ancora agli amici imprenditori Carmine e Giovanni Valerio, proprietari dell’Agenzia di Onoranze Funebri “Padre Pio” – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – i quali hanno voluto donare alla città una panchina del colore dell’arcobaleno che tanto è stata gradita dai sanseveresi. Abbiamo voluto ugualmente festeggiare l’inaugurazione, rinviata in un primo momento, perché siamo convinti che momenti come questi possano rappresentare una testimonianza importante di affetto, vicinanza e partecipazione alla cosa pubblica. Agli amici Carmine e Giovanni rinnoviamo il ringraziamento dell’intera Amministrazione Comunale e dell’Ambasciatrice alla gentilezza Arcangela de Vivo per la utile donazione”.

La cerimonia si terrà nel rispetto delle prescrizioni anti Covid 19.

SAN SEVERO, 19 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo