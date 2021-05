APRICENA – ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI: PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER ACCEDERE AL CENTRO TERMALE DI CASTELNUOVO DELLA DAUNIA PER L’ANNO 2021

Apricena. L’Assessore alle Politiche Sociali, dott.ssa Agata Soccio ha il piacere di informare che la struttura “Termale di Castelnuovo della Daunia” riprenderà dal 1 giugno la sua regolare attività termale. La struttura, convenzionata con l’ Università degli Studi di Chieti, ha dato vita ad una serie di programmi innovativi per il miglioramento della Qualità della Vita del Disabile e dell’Anziano, attraverso l’utilizzo dell’attività terapeutica dell’acqua minerale termale “La Cavallina”; trattamenti di riabilitazione per disabilità di origine respiratoria, ortopedica, vascolare e neuromotoria. Il servizio è rivolto ai pazienti in possesso di una invalidità con percentuale dal 67% al 100% o in possesso di situazioni di gravità previste dalla L.104/92 che beneficeranno di uno staff medico riabilitativo specializzato e competente composto da professionisti esperti di alto profilo.