APRICENA – IL SINDACO POTENZA , CAMBIA IL PREFETTO DI FOGGIA: I RINGRAZIAMENTI DEL SINDACO AL DOTT. GRASSI E IL BENVENUTO AL DOTT. ESPOSITO

APRICENA. L’ultimo Consiglio dei Ministri ha deliberato il cambio al vertice della Prefettura di Foggia. Il Prefetto Raffaele Grassi, dal 2019 presso il Palazzo del Governo di Foggia, è stato trasferito alla Prefettura di Padova. A Foggia arriverà il Dott. Carmine Esposito, Questore uscente della Questura di Roma, appena nominato Prefetto.

“I più sinceri e vivi ringraziamenti al Dott. Raffaele Grassi per il lavoro svolto presso la Prefettura della nostra Provincia” -dichiara il Sindaco Antonio Potenza- “ha tracciato con il suo incessante e proficuo lavoro, insieme ai suoi collaboratori, un percorso nuovo ed indelebile nella storia della nostra terra. Sempre presente, a fianco delle nostre Comunità, un Servitore dello Stato con elevata caratura umana ed istituzionale. È stato un onore per me collaborare, in qualità di Sindaco di Apricena, con il dott. Grassi. Insieme abbiamo risolto diversi problemi, la sua presenza autorevole mi ha fatto sentire sempre la protezione dello Stato, in ogni attività messa in campo dalla nostra Amministrazione Comunale. Auguro al dott. Grassi di continuare il suo percorso professionale al servizio dello Stato nel migliore dei modi e che possa raggiungere traguardi all’altezza del suo ruolo. Al dott. Esposito, Questore di Roma, il saluto di benvenuto da parte mia e dell’intera comunità apricenese. Al neo Prefetto di Foggia garantiamo la disponibilità e la vicinanza della nostra Amministrazione Comunale, nell’interesse dei principi di legalità e sviluppo per continuare a migliorare la nostra terra. Infine, da cittadino, ringrazio Lo Stato, in generale, e quindi la buona politica, in maniera trasversale, perché finalmente negli ultimi anni ha posto particolare attenzione alla nostra Provincia. Questi sforzi stanno iniziando a dare i primi frutti e sono certo saranno ancora più visibili nei prossimi anni”- conclude Potenza.