APRICENA – IL CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI”, FONTE INESAURIBILE DI INIZIATIVE, DÀ IL VIA A “LABORATORI EDUCATIVI ALL’APERTO”. APRICENA – IL CENTRO ANZIANI “SANDRO PERTINI”, FONTE INESAURIBILE DI INIZIATIVE, DÀ IL VIA A “LABORATORI EDUCATIVI ALL’APERTO”.

Il Centro “Sandro Pertini”, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali dott.ssa Agata Soccio e con l’Azienda Minerva Multiservice di Apricena darà il via ad una serie di attività all’aperto volte a favorire il benessere psico-fisico di tutti gli anziani iscritti al centro. L’ iniziativa nasce dall’esigenza di poter continuare a svolgere le attività in totale sicurezza, ma anche per usufruire dei benefici legati alla bella stagione in arrivo; il sole è un ottimo alleato del buonumore e la sua azione terapeutica può aiutare a superare anche i momenti difficili legati all’emergenza epidemiologica.

Il programma mira anzitutto a favorire:

🔴il movimento e la coordinazione;

🔴stimolare il benessere e il relax;

🔴stimolare la percezione spaziale visivo;

🔴stimolare la socializzazione e l’attenzione.

“In questi mesi – spiega la Vice Sindaco Agata Soccio – le azioni rivolte ai più deboli sono state messe alla prova dall’emergenza dovuta al Covid-19, ma lo staff del centro, guidato dal comm. Lillino Bonfitto ha dimostrando una capacità di sostanziale tenuta. La nostra attenzione è sempre alta per i nostri cari anziani che rappresentano radici profonde e patrimonio culturale vero del nostro territorio”.