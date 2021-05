FOGGIA – ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ENERGIA – IL PRESIDENTE DI GIOVINE: “IL NOSTRO FERMO IMPEGNO PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE”

ELETTO IL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA SEZIONE ENERGIA – IL PRESIDENTE DI GIOVINE: “IL NOSTRO FERMO IMPEGNO PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE”

L’Assemblea della Sezione Energia di Confindustria Foggia è tornata a riunirsi per una serie di adempimenti statutari, tra cui le nomine dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo.

“La seduta -rende noto Angelo Di Giovine, presidente della Sezione – è stata anche un’utile occasione per avviare un primo esame sull’aggiornamento del quadro normativo inerente lo sviluppo delle fonti rinnovabili, tema cruciale per il settore, tenuto conto della nuova attenzione del Governo sulla delicata tematica”

L’Assemblea degli associati ha sviluppato anche un’opportuna quanto necessaria condivisione sugli incontri con gli stakeholder istituzionali per la transizione energetica, aspetto fondamentale per le iniziative da porre in essere.

Lavinia Bellioni, del Gruppo Edison e Monica Dimauro di Master Service sono i nuovi Vice Presidenti della Sezione. Nel Consiglio Direttivo sono stati nominati Antonella Pasqualicchio, del Gruppo Lucky Wind e Felice Mastrangelo, della Ilos New Energy Italy.



“La nomina dei Vice Presidenti e del Consiglio Direttivo, che ringrazio sin d’ora per la grande disponibilità manifestata – ha dichiarato il Presidente Di Giovine – ci consente ora di avviare un intenso lavoro associativo in una sezione che è strategica per le grandi opportunità che offre in un mercato molto innovativo e diversificato anche nella Puglia, regione all’avanguardia in cui è possibile realizzare soluzioni mirate in grado di fornire energia pulita su scala globale. Questa la vera sfida per salvare l’ambiente”.