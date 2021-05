FOGGIA – PALAZZO DOGANA: IL SALUTO DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL PREFETTO RAFFAELE GRASSI

“Porgo sentiti ringraziamenti, personali e istituzionali, al Prefetto, Raffaele Grassi, per l’impegno profuso nell’espletamento del suo mandato sul territorio dauno, un’ azione non facile la sua, in un momento storico particolare quello della pandemia, che ha visto il Prefetto Grassi sempre in prima linea. Ha saputo, con grande esperienza e senso del dovere, ottenere risultati importantissimi nella lotta alla criminalità organizzata e non. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – Il suo concetto di Squadra Stato ha dato dei risultati eccezionali garantendo e salvaguardando gli interessi della comunità di Capitanata. Da sottolineare il suo importante contributo per la realizzazione del Contratto Istituzionale di Sviluppo della Capitanata e la sua determinazione circa le criticità di Borgo Mezzanone”.