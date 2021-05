LESINA – Nasce l’associazione ‘Lesina Azzurra’. Di Mauro: “Impegno per la comunità ogni giorno, non solo in periodo elettorale”

Nasce l’associazione ‘Lesina Azzurra’

Di Mauro: “Impegno per la comunità ogni giorno, non solo in periodo elettorale”

Si è ufficialmente costituita l’associazione di volontariato ‘Lesina Azzurra’. Obiettivo, mettere in campo il proprio contributo di impegno ed idee per partecipare, fattivamente, allo sviluppo e alla crescita della città e del territorio lesinese. “Sono fermamente convinto che l’amore per la proprio comunità, quello vero, non possa circoscriversi al mero momento elettorale ma debba esprimersi 365 giorni all’anno” dichiara il presidente, Primiano L. Di Mauro, “ed è per questo che ‘Lesina Azzurra’ diventa oggi anche associazione di volontariato. Per essere in campo, quotidianamente, a prescindere dalle poltrone, con idee ben precise e tanta voglia di fare per la nostra terra. Prima che esponenti politici o di partito, siamo rappresentanti del territorio ed è a beneficio di questo che tutte le energie devono essere indirizzate”.

Compongono il direttivo la vicepresidente Lucia Castellano, il segretario Antonio Colella, il tesoriere Michele Cerrone; consiglieri Filomena Amoruso, Primiano Augelli, Vittorio Bramante, Raffaele Ciccomascolo, Francesco D’Apote, Maria Costanza D’Apote, Matteo Francesco De Lorenzo, Primiano Giovanditti, Emilia Concetta Lombardi, Gaetano Matarante, Patrizia Nista, Cosma Damiano Pezzicoli, Emanuele Pezzicoli, Rosalia Ricciardi, Caterina Sacco, Elisabetta Sese, Ugo Testa.

“Siamo un nutrito gruppo di energie ed idee, assolutamente trasversale per genere e generazioni, che vuole contribuire concretamente al rilancio di un paese, di una comunità che ha enormi potenzialità” dichiara ancora Primiano L. Di Mauro, che aggiunge convintamente: “E’ giunto il momento di scrivere una storia nuova per Lesina, fatta di sinergie e di collaborazione”.

Nata da poco, ‘Lesina Azzurra’ è già al lavoro su una serie di fronti, avendo elaborato proprie proposte di intervento in tema di ammodernamento urbano e di mobilità sostenibile, debitamente trasmesse al Commissario Straordinario, verso il quale “siamo disponibili a coadiuvarne l’azione amministrativa”.

“Siamo mossi da impegno civico e voglia di cambiare le cose” conclude Di Mauro. “Ripeto, l’amore per una comunità non si esaurisce in una campagna elettorale né in un simbolo, ma resta vivo ogni giorno e si mostra con azioni concrete, con la consapevolezza che ciò possa essere da monito per i giovani nel divenire protagonisti del proprio territorio. E’ giunto il momento di scrivere una storia nuova per Lesina, fatta di sinergie e di collaborazione”

Ecco perché noi ci siamo, siamo in campo”.

Vicepresidente Ass. Lesina Azzurra Lucia Castellano