SAN SEVERO – MISTERO SU UNA SPARATORIA. FERITO 33ENNE INCENSURATO. È IN PROGNOSI RISERVATA

Un incensurato di 33 anni di San Severo è stato ferito in circostanze misteriose, la scorsa notte, con un colpo di arma da fuoco al petto. Il giovane è ora ricoverato al Policlinico Riuniti di Foggia in prognosi riservata e non dovrebbe essere in pericolo di vita. Poche le informazioni trapelate fino a questo momento. A quanto si apprende il 33enne, da pochi mesi tornato a San Severo dopo un periodo in Svizzera, verso le due del mattino è stato accompagnato da una persona in via di identificazione all’ospedale Masselli Mascia. I medici, dopo aver allertato i carabinieri, hanno poi disposto il trasferimento d’urgenza del giovane al nosocomio foggiano. Al momento i militari stanno cercando di capire sia chi possa averlo accompagnato in ospedale sia il possibile movente.