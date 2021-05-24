FOGGIA – CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA IL CONSIGLIO PROVINCIALE

FOGGIA – CONVOCATO IN VIDEOCONFERENZA IL CONSIGLIO PROVINCIALE51 visualizzazioni
In videoconferenza il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2021, in seduta di prima convocazione e per le ore 12.00 del giorno 25 maggio 2021 in seduta di seconda, per trattare il seguente OdG:
1- SURROGA DEL CONSIGLIERE PROVINCIALE DI PASQUA CONSALVO.
2- REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE. LEGGE 160/2019. DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.
3- DECLASSIFICAZIONE TRATTI SS.PP. 41 TER, 144 E 51 DA PROVINCIALE A COMUNALE.
4- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 64.393,50.
5- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 COMMA 1 LETTERA A), D.LGS 267/2000 E S.M.I. DELLA SOMMA COMPLESSIVA DI EURO 11.913,18.