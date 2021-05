RICONVERSIONE BORGO MEZZANONE FIRMATO IL PROTOCOLLO: LE DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA

Sottoscritto in Prefettura a Foggia, il “Protocollo d’Intesa per la riconversione in foresteria regionale del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone”.

Le dichiarazioni del Presidente della Provincia, Nicola Gatta: “Con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa che prevede la riconversione in foresteria del C.A.R.A. di Borgo Mezzanone, lo Stato, nelle sue diverse articolazioni, afferma la sua presenza sul territorio agevolando processi di inclusione attiva dei migranti impegnati nel settore agricolo della Capitanata. L’Ente che rappresento darà il suo contributo fattivo mediante l’attuazione degli interventi previsti nel progetto di “Bonifica e valorizzazione del Campo di Borgo Mezzanone”, finanziato dal Contratto Istituzionale di Sviluppo per la Capitanata, che la Provincia di Foggia ha promosso. In pratica un programma di azioni mirate che i soggetti istituzionali, ognuno per quanto di competenza, svolgeranno in modo coordinato e sinergico per il superamento della piaga del caporalato”.