SAN SEVERO – A Palazzo Celestini conferito un diploma al merito al concittadino Pasquale Mininno, Istruttore nelle Arti Marinaresche e Salvataggio (S.N.S.).

Il Sindaco Francesco Miglio ed il Vice Sindaco Salvatore Margiotta hanno conferito questa mattina, nella Sala Raffaele Recca di Palazzo Celestini, un diploma al merito a Pasquale Mininno, Istruttore nelle Arti Marinaresche e Salvataggio (S.N.S.). Alla sobria cerimonia, che si è tenuta nel pieno rispetto della normativa anti Covid 19, era presente Alberto Tricarico, Dirigente Nazionale della Società Nazionale di Salvamento Genova, che il prossimo 9 giugno, in occasione della Giornata Mondiale delle Acque voluta dall’ONU, festeggia i 150 anni della fondazione.

DIPLOMA AL MERITO CONFERITO AL SIGNOR

Pasquale Mininno

Istruttore nelle Arti Marinaresche e Salvataggio (S.N.S.)

Per essere stato insignito della Medaglia di Benemerenza di 2^ Classe in argento, in ricorrenza del 150° anniversario della Fondazione della Società Nazionale di Salvamento “GENOVA” – 1871 – 2021.

L’Amministrazione Comunale di San Severo

È riconoscente per il contributo offerto da oltre 20 anni nella formazione professionale di Soccorritori e Bagnini di salvataggio, promuovendo i valori fondamentali della Società Nazionale di Salvamento della Sicurezza, Salvataggio e Soccorso in acqua.

SAN SEVERO, 24 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo