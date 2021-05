SAN SEVERO – CONVOCATO, IN VIDEOCONFERENZA, IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente del Consiglio Comunale Ciro Cataneo, ai sensi dell’art. 39 del T.U.E.L., approvato con D.L.gs. n. 267 del 18.8.2000, e degli articoli 33, 34 e 35 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, dell’art. 8 del vigente Statuto Comunale e della disposizione del Presidente di Consiglio comunale prot. n. 9405 del 27.4.2020 attuativa dell’art.73, co.1, del D.L. n.18/2020, ha convocato il Consiglio Comunale, in prima convocazione, per le ore 10,00 di venerdì 28 maggio 2021 e, in seconda convocazione, per le ore 18,00 di lunedì 31 maggio 2021, per la trattazione del seguente punto:

1. Determinazione dei prezzi di cessione delle aree da destinarsi alla residenza, attività produttive e terziarie – art. 14 del d.l. n. 55 del 1983 convertito in legge n. 131 del 26 aprile 1983 ed art. 172 del T.U.E.L. 267/2000. Anno 2021;

2. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2021/2023 ai sensi dell’art. 58 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008, n. 133;

3. Approvazione Programma Triennale Opere Pubbliche 2021–2023 ed elenco annuale 2021 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi;

. Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) – per il triennio 2021-2023;

5. Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011).

SAN SEVERO, 24 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo