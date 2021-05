SAN SEVERO – PER L’ANNO 2019 RILEVATA IN ANAGRAFE UNA POPOLAZIONE DI 52.124 PERSONE. IL SINDACO MIGLIO SCRIVE ALL’ISTAT

Nelle ultime ore il Sindaco Francesco Miglio ha scritto alla sede territoriale PUGLIA dell’ISTAT. Il Sindaco ha comunicato che, in seguito alla diffusione dei dati relativi alle annualità 2017/2018/2019 del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, si è riscontrata una significativa diminuzione della popolazione residente in San Severo, rilevata in anagrafe sulla base del modello P2&P3, rispetto a quella calcolata e validata dall’ISTAT.

Per l’anno 2017:

POPOLAZIONE ANAGRAFICA POPOLAZIONE CALCOLATA % SCOSTAMENTO

53.351 51.032 4.5 %

Per l’anno 2018:

POPOLAZIONE ANAGRAFICA POPOLAZIONE CALCOLATA % SCOSTAMENTO

52.756 50.012 5.5 %

Per l’anno 2019:

POPOLAZIONE ANAGRAFICA POPOLAZIONE CALCOLATA % SCOSTAMENTO

52.124 49.496 5.3 %

Con l’aggiustamento statistico censuario, si rileva uno scostamento tra popolazione riscontrata in anagrafe e quella calcolata su base ISTAT, pari a n. 2.319 residenti al 31.12.2017, n. 2744 residenti al 31.12.2018 e n. 2628 residenti al 31.12.2019.

SAN SEVERO, 24 GIUGNO 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo