TORREMAGGIORE – Running: la torremaggiorese Maddalena Mantico Campionessa Italiana IUTA categoria SF55

Running: la torremaggiorese Maddalena Mantico Campionessa Italiana IUTA categoria SF55.

Dopo 45 chilometri e 693 metri corsi nel circuito di 1213 metri nel centro abitato di Corato, con 30 gradi, Maddalena Mantico tesserata per l’ASD Running Club Torremaggiore si laurea Campionessa Italiana IUTA categoria SF55. Un titolo frutto di allenamenti fatti all’alba in qualsiasi condizione atmosferica, spinta da una grande passione e motivazione. Dopo l’allenamento giornaliero per Maddalena inizia la vita di tutti i giorni, moglie, mamma e nonna. La neo Campionessa ha alle spalle diverse gare sulla distanza di 6 ore, tantissime maratone e una 100 km del Passatore, alle quali è seguita dal marito, suo primo grande sostenitore. Medaglie e titoli a parte quello che sorprende è l’umiltà, l’amore per la corsa – tante sono le donne che hanno iniziato a correre e a camminare grazie ai suoi inviti e alle uscite con lei – e una travolgente simpatia e semplicità. Continua a correre Campionessa Maddalena.

Grazie a Raffaele Luciano