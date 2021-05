FOGGIA – FORTUNATO, DE LILLO E DANDINI a “I fiori blu”. Quinta presentazione candidature del Premio Nazionale made in Puglia

FORTUNATO, DE LILLO E DANDINI a “I fiori blu”.

Quinta presentazione candidature del Premio Nazionale made in Puglia

Foggia, 25 maggio 2021 Serena Dandini, Claudia de Lillo e Mario Fortunato sono i protagonisti del quinto incontro previsto per venerdì 28 maggio con inizio ore 18.

Si avvicina la data di definizione dei dieci finalisti da parte della Giuria Tecnica, composta dal presidente Paolo Mieli accanto a Ritanna Armeni, Lidia Ravera, Massimo Recalcati, Marco Ferrante, Sandra Petrignani e Silvia Truzzi.

E con tre romanzi ci si avvia verso la conclusione il viaggio di presentazione delle venti prestigiose candidature della seconda edizione de “I fiori blu”, Premio Nazionale sostenuto dalla Regione Puglia e dal main sponsor Sanità Più, promosso dall’associazione omonima, che vede al suo fianco come partner istituzionali l’Università degli Studi e la Fondazione Monti Uniti. Accanto alla Mondadori, editrice di “Ricatti” di cui è autrice Claudia de Lillo, venerdì arriva il primo titolo Einaudi in gara con il titolo firmato da Serena Dandini “La stanza del Fuhrer” e la Bompiani – per la sua prima volta in concorso – con “Sud” di cui è autore Mario Fortunato.

Gli incontri saranno trasmessi ( e rimarranno visibili anche appena conclusi) sulla pagina facebook “I fiori blu – Premio”, in diretta streaming sul sito di Teleblu.tv, oltre che sulle pagine facebook della

Fondazione Monti Uniti e del “Sottosopra” giornale dell’Itc “Blaise Pascal” e – come sempre – in diretta televisiva sul canale 72 del digitale.

Serena Dandini è autrice, conduttrice televisiva e scrittrice. Tra i suoi libri, tutti best seller, per Rizzoli ha pubblicato Dai diamanti non nasce niente. Storie di vita e di giardini, Ferite a morte, Avremo sempre Parigi. Passeggiate sentimentali in disordine alfabetico. Il catalogo delle donne valorose per Mondadori.

Concorre al Premio con “La vasca del Furher”. Un’istantanea in bianco e nero coglie una donna dalla bellezza struggente immersa in una vasca da bagno del tutto ordinaria. Guardando bene, però, in basso ci sono degli anfibi sporchi di fango, e in un angolo, sulla sinistra, un piccolo quadro. Il viso nella cornice è quello di Adolf Hitler, il fango è quello di Dachau; lei è Lee Miller. Prendendo spunto da una fotografia scoperta per caso, L’autrice si mette sulle tracce di una delle personalità più straordinarie del Novecento, ripercorrendo la sua esistenza formidabile – che ha anticipato ogni conquista femminile – narrando una storia vera, tra i fasti e le tragedie del secolo scorso, ponendo la questione su se sia possibile per una donna rimanere “un genio libero” e “uno spirito dell’aria” senza pagare nessuna conseguenza.

Claudia de Lillo, nota con lo pseudonimo di Elasti, vive a Milano e lavora come giornalista finanziaria.

Nel 2006 ha aperto il blog nonsolomamma.com. Il suo primo libro Nonsolomamma ha contribuito al dibattito relativo alla conciliazione tra maternità e lavoro. Autrice di una rubrica su D di Repubblica, «Appunti & divagazioni di una (non solo) mamma». Conduce su Rai Radio 2 la trasmissione Caterpillar AM. Nominata Ufficiale al Merito della Repubblica per aver inventato il personaggio di Elasti e per aver fatto della conciliazione tra lavoro e famiglia il suo chiodo fisso. Ha pubblicato con Feltrinelli Dire fare baciare e con Einaudi Alla pari, il suo primo romanzo. Concorre al Premio con “Ricatti”. Nina Forte ha trentacinque anni, un olfatto portentoso e un lavoro da autista privata, un figlio adolescente che non le dà tregua, un ex compagno intrusivo e un padre affetto da demenza senile. Proprio quando questa scacchiera sembra ricomporsi, si fa avanti un affascinante private banker che le propone di essere la sua driver a tempo pieno. Nina accetta. Viaggia in Italia e all’estero, entra in un mondo dorato e opulento, partecipa a feste e cene eleganti. Tanta prossimità con il capo accende un gioco sottile di seduzione in cui Nina perde lucidità. La sensibilità di Nina e la scrittura di de Lillo registrano così la complessità del mondo e dei sentimenti e accendono il monito per cui si devono fare i conti con il buio, quale che sia il prezzo da pagare.

Mario Fortunato ha diretto l’Istituto italiano di cultura a Londra. Critico letterario e traduttore di Maupassant e Virginia Woolf ha pubblicato romanzi, racconti, saggi. Tra i suoi libri tutti editi da Bompiani ricordiamo: Luoghi naturali, Quelli che ami non muoiono, L’arte di perdere peso, Le voci di Berlino, Noi tre, Tutti i nostri errori. Spesso ha affrontato in uno stile asciutto e antiretorico i temi della solitudine e dell’omosessualità. I giorni innocenti della guerra (secondo classificato al Premio Strega 2007 e vincitori dei premi Mondello e super Mondello). Concorre a “I fiori blu” con “Sud”. Le famiglie

felici non sono interessanti; quelle complicate sì. Valentino lascia la Calabria da ragazzo, ma la maturità

lo costringe a voltarsi indietro per misurarsi con le memorie del mondo in cui è cresciuto. E quando torna a guardare e ascoltare scopre che se le persone non ci sono più, le loro vite sono lì, e chiedono di essere raccontate. Ecco i patriarchi: il vecchio Notaio con i suoi figli accidentali e il Farmacista col suo violino chiuso nell’armadio; la gente del popolo come Ciccio Bombarda l’autista senza patente; e poi zie bizzarre e amici immaginari, ideali irrinunciabili e inconfessate debolezze. La storia di un mondo borghese che s’intreccia con la storia dell’Italia che intanto cambia in meglio e in peggio; il ritratto affettuoso e spietato di un luogo che è anche un tempo.

Interverranno Marzia Campagna giornalista, Micky de Finis giornalista e capoufficio studi di Confindustria, Maria Luisa de Niro, presidente dell’associazione ‘Amici del Viale’, Isabella Trulli, vicepresidente dell’associazione “I fiori blu” e delegata del Soroptimist club, Elisabetta Valleri presidente Associazione Andos, Alessandra Benvenuto giornalista e direttrice artistica del Premio.