FOGGIA – Gli auguri di buon lavoro dell’Assessora Barone al commissario prefettizio Marilisa Magno e al Prefetto Carmine Esposito e ringraziamenti al Prefetto Raffaele Grassi

Gli auguri di buon lavoro dell’Assessora Barone al commissario prefettizio Marilisa Magno e al Prefetto Carmine Esposito e ringraziamenti al Prefetto Raffaele Grassi

“Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al commissario prefettizio per il Comune di Foggia Marilisa Magno. Ho incontrato la dott.ssa Magno anni fa quando era Prefetto di Bari e ne ho apprezzato già da allora la concretezza e la capacità di operare. Una figura di alto profilo che saprà adempiere al meglio al nuovo incarico. Da parte nostra avrà massima collaborazione e serietà per ripristinare una situazione di normalità e di decoro. La nomina del commissario prefettizio è stata l’ultimo atto del mandato del Prefetto di Foggia Raffaele Grassi che voglio ringraziare per l’enorme lavoro fatto per la tutela della legalità a Foggia. Così come voglio dare il benvenuto al nuovo Prefetto Carmine Esposito, che si insedierà domani”.

Lo dichiara l’Assessora regionale al Welfare Rosa Barone.