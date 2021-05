Per i 20 anni di Didiesse tante novità tra sostenibilità e restyling

NAPOLI (ITALPRESS) – Nuove assunzioni, il trasferimento in una nuova sede e una nuova brand identity: sono tante le novità relative all’azienda partenopea Didiesse srl, che ha appena tagliato il traguardo dei 20 anni di attività. Una vera e propria ventata di freschezza per il brand specializzato nella produzione di macchine per caffè a cialde, che vede tra i cambiamenti più interessanti l’utilizzo del packaging FSC. Da oggi le scatole dei prodotti Didiesse, sempre più innovativi e attenti all’eco-sostenibilità, non solo potranno contare su una nuova veste grafica ma fregiarsi anche del marchio internazionale FSC, che garantisce la provenienza dei cartoni utilizzati da foreste e filiere responsabili, sottoposte a rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. Un ulteriore passo verso l’ambiente – in accordo con la volontà dell’azienda di essere sempre più sostenibile – basato proprio su questo presupposto. Non a caso, sin dall’inizio, Didiesse ha deciso di produrre esclusivamente macchine espresso per cialde: il metodo più sostenibile, grazie alla biodegradabilità del filtro carta.

Un percorso in crescita quello di Didiesse, tra le poche aziende a produrre solo macchine per cialde 100% italiane, che giustifica importanti investimenti e ampliamenti. Pur rimanendo all’interno del Consorzio ASI di Pascarola a Caivano, alle porte di Napoli, il brand ha, infatti, appena traslocato in un nuovo edificio: una struttura di 2.200 mq coperti.

In un periodo in cui, molti settori vivono profonda sofferenza, anche dovuta al Covid, quello delle macchine da caffè espresso registra un’impennata per il passaggio sempre più frequente dalla “classica” moka al monoporzionato. E i numeri di Didiesse non fanno che confermare il trend: con 287.000 macchine prodotte lo scorso anno, un fatturato 2020 pari a 24 milioni di euro e una previsione per il 2021 di 28,5. Ampliata, anche la rete assistenza, con più di 160 centri specializzati in tutta Italia.

Un’altra novità, soprattutto perchè arriva in un momento così particolare, riguarda nuove assunzioni – tra cui quella di un progettista, un direttore marketing e alcune risorse per la rete vendita, che andranno a rafforzare l’organico.

(ITALPRESS).