SAN SEVERO – AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI LOCULI CIMITERIALI A PERSONE CON CONGIUNTI IN SEPOLTURA PROVVISORIA

Il Sindaco Francesco Miglio, che segue direttamente la delega ai Servizi Cimiteriali e il Dirigente Area V Fabio Mucilli rendono noto il seguente AVVISO PUBBLICO.

E’ indetta la procedura amministrativa per la formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assegnazione in concessione, mediante prenotazione, di n. 288 loculi nel lotto “E”, in via prioritaria, e di ulteriori loculi nel lotto “A”, in fase successiva, fino all’esaurimento delle sepolture in situazioni provvisorie, ai cittadini che ne facciano richiesta secondo le modalità ed i criteri di seguito definiti.

L’Avviso è finalizzato all’assegnazione in concessione di loculi cimiteriali a persone che hanno congiunti in sepoltura provvisoria presso il cimitero cittadino, al fine di dare ai medesimi una sepoltura definitiva per il periodo di validità della concessione, che sarà pari a 50 anni ai sensi dell’art. 58 del vigente Regolamento Cimiteriale e di Polizia Mortuaria, rinnovabili per ulteriori 20 anni. Altresì, in applicazione dell’art. 59 del vigente Regolamento, così come modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 25/11/2020, è prevista la possibilità di assegnazione, su richiesta, di un ulteriore loculo contermine al coniuge o, in assenza, a parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado del deceduto, a condizione che essi abbiano compiuto almeno 65 anni di età.

UBICAZIONE E DESCRIZIONE DEI LOCULI. I loculi saranno realizzati in due lotti successivi, prioritariamente il lotto “E” e a seguire il lotto “A”. I loculi del lotto “E” saranno realizzati in n° 4 aree di intervento e precisamente: Intervento 1 – loculi n° 180: Fronte strada viale San Nicola suddivisi in n° 9 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 54 loculi; Retro strada viale San Nicola suddivisi in n° 9 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 54 loculi; Fronte strada via San Marco suddivisi in n° 6 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 36 loculi; Retro strada via San Marco suddivisi in n° 6 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 36 loculi; Intervento 2 – loculi n° 60: Fronte via San Luca suddivisi in n° 5 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 30 loculi; Retro via San Luca suddivisi in n° 5 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 30 loculi; Intervento 3 – loculi n° 18: viale della Cristianità suddivisi in n° 3 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 18 loculi; Intervento 4 – loculi n° 30: viale Sant’Agostino suddivisi in n° 5 colonne e n° 6 livelli sovrapposti per un totale di n° 30 loculi. I loculi del lotto “A” saranno realizzati nell’area d’intervento delimitata da viale San Michele, viale Madonna del Rosario di Pompei, viale Padre Pio e viale Maria S.S. del Carmelo e la loro distribuzione sarà definita in esito alla progettazione esecutiva.

CANONE DELLA CONCESSIONE. Il prezzo per la concessione dei loculi, comprensivo di lapide, è stabilito come segue (i ripiani, si intendono numerati dal basso verso l’alto): Loculi posti al 1° e 4° ripiano € 2.350,00; Loculi posti al 2° e 3° ripiano € 2.750,00; Loculi posti al 5° ripiano € 2.300,00; Loculi posti al 6° ripiano € 2.100,00.

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. La domanda, redatta secondo il modello qui allegato e disponibile presso gli uffici del Cimitero Comunale, nonché scaricabile dal sito internet dell’Ente (www.comune.san-severo.fg.it), potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso. La domanda, debitamente compilata in tutte le sue parti, sottoscritta dal richiedente e completa degli allegati, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo, sito in P.zza Municipio, o via pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it entro e non oltre le ore 12.00 del 24 giugno 2021; farà fede la data di accettazione al protocollo dell’Ente. Le domande presentate su modulistica differente da quella di cui all’ALLEGATO o prive dei contenuti tali da consentire l’esatta individuazione del sepolto in via provvisoria, non saranno prese in considerazione. Altresì, non saranno prese in considerazione le domande presentate prima della pubblicazione del presente avviso. Al fine di assicurare comunque la possibilità di esercitare il diritto di assegnazione del/i loculo/i in via definitiva a persone con congiunti sepolti in via provvisoria, in caso di presentazione di istanza oltre i termini si procederà all’aggiornamento della graduatoria con cadenza trimestrale.

FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA. Ai fini della formazione della graduatoria si procederà facendo riferimento alla data di decesso del defunto sepolto in via provvisoria per il quale si chiede la concessione del loculo in via definitiva, a partire dal più remoto.

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE LOCULI. A seguito della conclusione dei termini indicati al punto 4 per la presentazione delle domande, il procedimento per l’assegnazione dei loculi procederà come di seguito indicato: 1) l’esame delle domande pervenute alla scadenza dei termini indicati al punto precedente avverrà seguendo l’ordine di arrivo al protocollo generale dell’Ente; 2) verificata la regolarità e la completezza delle domande presentate, verrà formulata la graduatoria con le modalità indicate al precedente articolo 5; 3) mediante contatto telefonico, notifica e/o tramite Pec, ove l’istante abbia formalmente indicato l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata sulla domanda, verrà comunicato al richiedente il collocamento in posizione utile per l’assegnazione del loculo e si procederà alla convocazione presso gli Uffici Comunali ai fini della formale individuazione del loculo da assegnare; in tale sede, in presenza di coniuge o, in assenza, di parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado del deceduto, che abbiano compiuto almeno 65 anni di età, potrà essere esercitata la facoltà, prevista dall’art. 59 del Regolamento, di assegnazione di un ulteriore loculo contermine; 4) l’assegnatario dovrà procedere al pagamento della 1^ rata pari al 60% dell’importo stabilito in base al livello di assegnazione, che dovrà essere comprovato entro 15 gg. (quindici) successivi; in caso di mancata corresponsione entro i termini innanzi indicati, l’aggiudicatario verrà considerato “Rinunciatario senza giustificato motivo”; 5) l’assegnatario dovrà procedere al pagamento della 2^ rata di saldo, pari al 40% dell’importo stabilito, entro 15 gg (quindici) dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori. I richiedenti avranno l’obbligo di comunicare e comprovare l’avvenuto pagamento per la successiva stipula della concessione. In caso di mancata corresponsione entro i termini innanzi indicati, l’aggiudicatario verrà considerato “Rinunciatario senza giustificato motivo”. In tale circostanza si procederà a una nuova assegnazione, mediante scorrimento della graduatoria a favore del soggetto che risulta primo tra i non assegnatari, nonché alla restituzione della quota versata.

FAC-SIMILE DOMANDA PER RICHIESTA ASSEGNAZIONE LOCULI

AL COMUNE DI SAN SEVERO

SERVIZI CIMITERIALI

71016 SAN SEVERO

OGGETTO: Richiesta assegnazione in concessione di loculo/i a persone con congiunti in sepoltura provvisoria nel Cimitero di San Severo – Realizzazione di nuove strutture per alloggiamento loculi nel Cimitero cittadino – Lotto “E” e Lotto “A” –

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________,

nato/a ______________________________ il ___________________ e residente a ________________________________ in via _______________________________________________ n° _____ tel. ______________________________ (C.F. _____________________________________________) Pec _____________________________________________,

C H I E D E

– l’assegnazione di n.____ loculo/i per la tumulazione definitiva del/i congiunto/i in sepoltura provvisoria:

• Nome_________________________ Cognome___________________________ nato a ____________________ il ________________ , deceduto il ________________ grado di parentela ________________________________ tumulato in loculo provvisorio ___________________________________________________________________

• Nome_________________________ Cognome___________________________ nato a ____________________ il _________________ , deceduto il ________________ grado di parentela ______________________________ tumulato in loculo provvisorio ___________________________________________________________________

– l’assegnazione del loculo per il coniuge o, in assenza, a parenti ascendenti in linea diretta entro il primo grado vivente:

• Nome_________________________ Cognome__________________________ nato/a a ____________________ il _________________ (C.F. ___________________________________________)

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci,

D I C H I A R A

– Di non essere concessionario/a di tombe private o di loculi disponibili nel Cimitero di San Severo;

– di aver preso visione e di accettare quanto contenuto nell’avviso pubblico approvato con la suddetta determinazione n. 132 del 24.05.2021;

– di essere a conoscenza che la concessione cimiteriale avrà una durata di anni 50, rinnovabile per anni 20, e decorrerà dalla data di sepoltura nel loculo assegnato per il defunto e dalla sottoscrizione della concessione per l’eventuale assegnazione del loculo al richiedente.

Il/la sottoscritto/a si impegna a versare, in caso di assegnazione, il corrispettivo di concessione del loculo nel modo seguente:

– nella misura del 60% entro 15 gg (quindici) dalla data dell’avvenuta assegnazione;

– nella misura del 40% entro 15 gg (quindici) dalla data di avvenuta comunicazione della fine dei lavori entro la quale si impegnerà a comunicare e comprovare l’avvenuto pagamento per la successiva stipula della concessione. In caso di mancata corresponsione entro i termini suddetti, verrà considerato “Rinunciatario senza giustificato motivo”. In tale circostanza si procederà a una nuova assegnazione, mediante scorrimento della graduatoria a favore del soggetto che risulta primo tra i non assegnatari, nonché alla restituzione della quota versata.

Privacy

Il/La sottoscritto/a, dichiara, infine, di aver letto e compreso l’informativa sulla Privacy del Comune di San Severo ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 ed acconsente al trattamento dei dati personali per finalità legate alla presente domanda di assegnazione.

San Severo, _________________

IL/LA RICHIEDENTE

______________________________

SAN SEVERO, 25 maggio 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo