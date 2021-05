SAN SEVERO – Giovedi’ 27 maggio il prof. Emanuele d’Angelo terrà la relazione I LONGOBARDI ALL’OPERA. MELODRAMMI OTTOCENTESCHI SULL’ITALIA LANGOBARDORUM

Il prof. Emanuele d’Angelo, docente di Storia della Musica e del Teatro Musicale presso l’Accademia di Belle Arti di Bari, terrà la relazione I LONGOBARDI ALL’OPERA. MELODRAMMI OTTOCENTESCHI SULL’ITALIA LANGOBARDORUM. Tema sensibile del romanticismo medievaleggiante, che riscopre vicende e personaggi di un’Italia a tinte fosche, palcoscenico di delitti e tradimenti, la storia longobarda approda anche al teatro d’opera. Non solo Adelchi, ma anche Alboino, Desiderio, Ermengarda, Rosmunda, Eufemia di Napoli… La fortuna della tragedia manzoniana è solo uno dei motivi di frequentazione di personaggi e momenti storici del periodo longobardo nel secolo del Risorgimento che vede un discreto fiorire di titoli operistici dedicati a figure ed episodi dell’epopea dei Longobardi. Il tutto secondo le regole del melodramma romantico, che da un lato obbedisce alla censura e dall’altro deve seguire convenienze e convenzioni che impongono riscritture talvolta radicali, non necessariamente fedeli al dato storico, puntando ovviamente al coinvolgimento del pubblico. Verità storica e finzione si intrecciano dando vita a ingranaggi emozionanti in cui il mondo longobardo è soprattutto un potente elemento coloristico.