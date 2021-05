“In attesa della riconversione del CARA continuiamo e rafforziamo il nostro lavoro di assistenza ai migranti di Borgo Mezzanone”. Intervento di Donato di Lella, segretario generale della FAI Cisl di Foggia

Comunicato stampa

“In attesa della riconversione del CARA continuiamo e rafforziamo il nostro lavoro di assistenza ai migranti di Borgo Mezzanone. Si rafforzi lo sforzo comune contro caporalato e sfruttamento e si accelerino i tempi della riqualificazione dell’area”

Intervento di Donato di Lella, segretario generale della FAI Cisl di Foggia

“Abbiamo rafforzato in questi giorni, in collaborazione con l’Anolf Puglia, il nostro lavoro di assistenza ai migranti di Borgo Mezzanone, in particolare quelli ospitati nell’area dell’ex pista area. Le condizioni in cui vivono gli stranieri del ghetto sono note da tempo e si possono considerare al limite della tollerabilità umana. Sono uomini e donne, in maggioranza stranieri regolari che lavorano duramente e che hanno bisogno di tutto, anche di assistenza informativa per le pratiche di lavoro, oltre che di aiuti per la sussistenza”.

Lo dichiara Donato Di Lella Segretario della FAI Cisl di Foggia.

“La firma del protocollo per la riconversione del CARA è un’ottima notizia, che del resto premia il lavoro incessante della Cisl di Foggia che da anni aveva chiesto e promosso questa soluzione per avviare concretamente il processo di riqualificazione e di perfetta integrazione con l’intera comunità. Ora siamo chiamati tutti a continuare nello sforzo quotidiano – prosegue Donato Di Lella – Come FAI Cisl ripetiamo l’invito per un fronte comune attraverso la rete degli interventi, perchè l’impegno tra istituzioni, forze datoriali e forze sociali si potenzi quotidianamente nella direzione di incentivare la lotta al caporalato, allo sfruttamento, al lavoro irregolare per garantire dignità personale e sicurezza del territorio”.