SAN SEVERO – AVVISO PER CELEBRAZIONI DI MATRIOMONI, UNIONI CIVILI E VERBALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

SAN SEVERO – AVVISO PER CELEBRAZIONI DI MATRIOMONI, UNIONI CIVILI E VERBALIZZAZIONE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO147 visualizzazioni
Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Servizi Demografici Valentina Stocola informano del seguente AVVISO a firma del Segretario Comunale – Dirigente Area III Servizi Demografici Vito Tenore.
CON RIFERIMENTO ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA RISCHIO EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19, AL FINE DI GARANTIRE LA SALUTE E NELLO STESSO TEMPO L’ACCESSO DEI CITTADINI AI SERVIZI PUBBLICI, SI INVITA LA CITTADINANZA AD ATTENERSI SCRUPOLOSAMENTE ALLE SEGUENTI INDICAZIONI:
PER LE CELEBRAZIONI DEI MATRIMONI, DELLE UNIONI CIVILI E PER LA VERBALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO SARA’ UTILIZZATA:
• LA SALA DELLA GIUNTA RAFFAELE RECCA ALL’INTERNO DELLA QUALE SARA’ CONSENTITA LA PRESENZA, OLTRE CHE DEGLI SPOSI E DEI TESTIMONI, ANCHE DEI GENITORI ED DI n.1 DI FOTOGRAFO PER UN MASSIMO DI 10 PERSONE.
• IL CHIOSTRO COMUNALE (PREVENTIVEMENTE PRENOTATO) ALL’INTERNO DEL QUALE SARA’ CONSENTITA LA PRESENZA, OLTRE CHE DEGLI SPOSI E DEI TESTIMONI, ANCHE DEI GENITORI, DI n.1 DI FOTOGRAFO E DI EVENTUALI OSPITI PER UN MASSIMO COMPLESSIVO DI 22 PERSONE.
PER LA SOLA VERBALIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO SI PROCEDERA’ PRESSO L’UFFICIO MATRIMONI ALLA PRESENZA DEI SOLI NUBENDI QUALORA LA SALA DELLA GIUNTA RAFFAELE RECCA NON FOSSE DIPONIBILE.
IL DIRIGENTE DELLA III AREA SERVIZI DEMOGRAFICI DOTT. VITO TENORE
SAN SEVERO, 26 MAGGIO 2021
l’Addetto Stampa
dott. Michele Princigallo