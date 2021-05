SAN SEVERO – IMMEDIATAMENTE RIPRISTINATA LA PICCOLA AIUOLA DI VIALE MATTEOTTI. ERA STATA CEMENTATA

Grazie alla segnalazione pervenuta da alcuni cittadini è stata immediatamente ripristinata e riportata allo stato iniziale del luogo la piccola aiuola di una piantumazione su Viale Giacomo Matteotti, una delle arterie preferite per il passeggio da parte dei sanseveresi.

“Con le foto scattate da parte di nostri concittadini – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore al Verde Felice Carrabba – che hanno evidenziato come il piccolo spazio verde che circondava l’albero fosse stato completamente cementato, abbiamo allertato il nostro personale e già nella giornata di ieri, nel giro di pochissime ore, la piantumazione ha potuto godere nuovamente dello spazio vitale ed utile per la sopravvivenza. Grazie ancora a quanti hanno tempestivamente segnalato l’abuso compiuto evidentemente da ignoti. L’occasione ci è utile per chiedere alla nostra comunità di continuare a segnalare INGIUSTIZIE simili”.

SAN SEVERO, 26 MAGGIO 2021

l’Addetto Stampa

dott. Michele Princigallo