FOGGIA – RIAPRE IL TEATRO DEL FUOCO

Il Teatro del Fuoco riapre le porte al pubblico dopo oltre un anno.

“La riapertura del Teatro del Fuoco è un segnale di rinascita per tutta la comunità, che gradualmente e in sicurezza riprende il suo percorso di crescita culturale e artistica. La Capitanata – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – si riappropria di un contenitore culturale che è rimasto chiuso al pubblico a causa della pandemia”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la Consigliera Provinciale delegata alle Politiche Culturali, Angela Maria Lombardi che dice: “Un teatro che riapre è come una brezza fresca dopo una giornata sotto il sole cocente . E a Foggia, in questa estate che si preannuncia torrida, abbiamo tutti bisogno di ritornare alla cultura per riflettere sul destino di questa comunità. Una riflessione che deve tornare ad essere al primo posto dopo che per troppo tempo cultura e arte sono state considerate non indispensabili”.

Questa la programmazione dei primi spettacoli:

Sabato 29 e Domenica 30 maggio – Compagnia Crew Slup produce “Spotlight On Women”, spettacolo teatrale e musicale brillante dedicato alle donne. Con e Scritto da Silvia Di Stefano assieme a Miriam Stranieri e Ylenia Abanese sul palco canteranno, danzeranno e si racconteranno accompagnate al pianoforte dal Maestro Gerry Ruotolo. Regia di Paolo Citro.



Sabato 5 e Domenica 6 giugno – Compagnia del Piccolo Teatro di Foggia produce la commedia “Che titolo ci date”, piece liberamente ispirata a “Dove Vai Tutta Nuda” di Georges Feydeau e scritta da Vincenzo Russo per la regia di Dino La Cecilia. In scena ci saranno: Dino La Cecilia, Fabio Conticelli, Francesca D’Elia, Sarah Panessa, Fabio Maggio, Vincenzo Russo.

Gli spettacoli si terranno nel rispetto di tutte le attuali normative in ambito di sicurezza e contenimento dei contagi Covid-19.