SAN SEVERO – IL COMUNE DI SAN SEVERO ALLA “NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO” ORGANIZZATA DAL LICEO “RISPOLI-TONDI” DI SAN SEVERO

L’Amministrazione Comunale, con propria delibera giuntale n. 30 in data 8 marzo 2021, su proposta dell’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino, ha deliberato anche per quest’anno l’adesione alla Notte Nazionale del Liceo Classico che vede coinvolto il Liceo Classico “Matteo Tondi” di San Severo non solo con gli studenti, animati protagonisti in recital e performance sperimentali, ma anche con illustre personalità del mondo della cultura. L’evento si svolgerà venerdì 28 maggio 2021, dalle ore 16.00, in diretta streaming sul canale Youtube “Rispoli Tondi Productions”, al link https://www.youtube.com/channel/UCUX4M3Vtj8CdsYyM8wtcGUg/featured

L’evento è nato sette anni fa da un’idea del prof. Rocco Schembra, docente di Latino e Greco presso il Liceo “Gulli e Pennisi” di Acireale (CT), ed è promosso dal Ministero dell’Istruzione. I ragazzi del Liceo “Tondi” hanno scelto come tema dell’edizione 2021 il “Simposio”, argomento reinterpretato e narrato dall’antica Grecia ad oggi.

“L’importanza degli studi umanistici e la preparazione culturale dei nostri giovani – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura Celeste Iacovino – si manifesta anche con questo evento che si tiene nella nuova modalità multimediale che coniuga da un lato la bellezza della cultura classifica e dall’altra le tecnologie che diventano vitali ed indispensabili casse di risonanza, quindi un mezzo e non un fine per la crescita delle nuove generazioni. Il nostro Liceo Tondi, come tutte le scuole del territorio, rappresenta un fiore all’occhiello della nostra città, che ha partorito tante professionalità che hanno dato lustro in tutti i campi e in tutto il mondo alla nostra comunità”.

Il Sindaco Miglio e l’Assessore Iacovino hanno fatto pervenire agli studenti ed alla Dirigente Scolastico Filomena Mezzanotte un video messaggio, con cui testimoniano la partecipazione della città all’evento.

“Inoltre il MAT Museo dell’Alto Tavoliere – aggiunge il Sindaco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali – ha dato il suo sostegno all’iniziativa partecipando a livello istituzionale, offrendo ai ragazzi del liceo la disponibilità di girare video nei suoi spazi espositivi. I ragazzi, con il supporto del personale del museo, hanno potuto registrare tra i reperti della collezione archeologica conservata al MAT. L’intervento dei ragazzi del Liceo Classico di San Severo verte sulla presentazione di reperti legati al rito del simposio ed alla commercializzazione del vino nell’antica Daunia. Insomma, una bella iniziativa che anche da ex alunno del Liceo mi piace davvero sottolineare”. La partecipazione del Museo dell’Alto Tavoliere alla Notte Nazionale del Liceo Classico vede anche un’intervista alla Direttrice del MAT, Elena Antonacci, che presenta sinteticamente le collezioni del Museo e, in particolar modo, la sala “Olio, Vino e Grano e le lunghe vie erbose”. Attraverso la costituzione di una rete di collaborazioni con enti e istituzioni cittadine (e non), il MAT intende operare a supporto del territorio con uno sguardo attento verso i più giovani, favorendo e sostenendo la personale crescita culturale.

SAN SEVERO, 27 maggio 2021

