SAN GIOVANNI ROTONDO – MODALITÀ DI EROGAZIONE BENEFICIO LIBRI DI TESTO A.S. 2021/2022

SI COMUNICA che in considerazione delle nuove modalità di erogazione del beneficio (buoni digitali o bonifico bancario) è necessario inserire in fase di compilazione della domanda i dati richiesti relativi alla modalità di erogazione: codice IBAN del richiedente e, in aggiunta, se il titolare del conto è diverso dal richiedente, nome, cognome e codice fiscale di quest’ultimo.

Si precisa, inoltre, che non è necessario presentare alcuna documentazione presso gli uffici comunali. Seguirà avviso inerente le modalità di erogazione del contributo.

Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda contattare il Centro Informa al numero di telefono 377 0867917 che in considerazione delle nuove modalità di erogazione del beneficio (buoni digitali o bonifico bancario) è necessario inserire in fase di compilazione della domanda i dati richiesti relativi alla modalità di erogazione: codice IBAN del richiedente e, in aggiunta, se il titolare del conto è diverso dal richiedente, nome, cognome e codice fiscale di quest’ultimo.Si precisa, inoltre, che non è necessario presentare alcuna documentazione presso gli uffici comunali. Seguirà avviso inerente le modalità di erogazione del contributo.Per informazioni e supporto nella compilazione della domanda contattare il Centro Informa al numero di telefono 377 0867917

Con riferimento all’avviso per l’assegnazione del beneficio relativo alla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo e/o sussidi didattici per l’ a.s. 2021/2022 (art. 27 della legge 448/1998) e in ottemperanza alla L. 120/2020 che ridisegna la governance del digitale, la digitalizzazione dei servizi pubblici e la semplificazione dei rapporti con i cittadini