SAN SEVERO – RIPRENDE L’ATTIVITA’ DEL G.S. INTREPIDA VOLLEY!

Dopo 1 anno e 3 mesi di inattività per colpa di questa pandemia che ha stravolto la vita di tutti, stiamo provando a ripartire e cercare di tornare, il prima possibile, alla "normalità". Il GS Intrepida Volley ha ricominciato la sua attività iscrivendo la prima squadra femminile alla Coppa Italia Nazionale. Una competizione che vede le nostre ragazze impegnate in un girone unico che comprende le province di Foggia e Bari. Purtroppo però, la provincia ha negato l'accesso nelle sue palestre alle società sportive, quindi abbiamo dovuto cercare una struttura dove poter svolgere allenamenti e gare. Grazie all' Assessore allo Sport Valentina Stocola e alla Dirigente della scuola "G. Palmieri- San Giovanni Bosco" Valentina Ciliberti, che gentilmente ci ha offerto e accolti nel Pallone Pressostatico S.M.S. "Palmieri", abbiamo una palestra dove poter continuare la nostra attività. Però, a causa delle piccole dimensioni della struttura e per colpa delle restrizioni dovute al Covid-19, non possiamo ospitare un numero elevato di persone ed è anche per questo che aggiorneremo di continuo la nostra pagina facebook, con la speranza di tornare più numerori e calorosi di prima a settembre con l'inizio della nuova stagione sportiva 2021/2022.

Un ringraziamento grande va al nostro sponsor Buoncristiano Costruzioni s.a.s. ( www.buoncristianocostruzioni.it ), che continua a credere in noi anche in questo periodo difficile per tutti.

Fino ad oggi le nostre atlete hanno disputato 3 gare:

– la prima giocata a Bari contro la Polisportiva M Bari ASD, persa 3 – 2 al tie-break

– la seconda giocata in casa contro ASD Geda Volley Trani, vinta 3 – 0

– la terza giocata a Bari contro Primadonna Bari, persa 3 – 1

Sabato 29/05/2021 alle ore 18:30 ci sarà l’ultima partita in casa del girone di andata contro Climacenter Academy Gioia.

Un grazie va anche alle nostre ragazze che, dopo tutti questi mesi di inattività, stanno facendo uno sforzo fisico abbastanza grande, ma ce la stanno mettendo tutta tra impegni scolastici e familiari, con la speranza e la voglia di ricominciare con tutti i campionati, a cui sono abituate, a settembre.

Un altro grazie va anche al secondo allenatore Donato Casiero che, con amore e pazienza sta regalando alle nostre atlete più piccole l’amore e la passione per questo sport e aiuta la nostra Lucia Ercolino Dirigente/Allenatrice a cui va il nostro grazie più importante che, in tutti questi anni, è stata l’ancora di salvezza di questa società, prendendo seriamente e con un enorme dedizione ogni minima occasione per poter “regalare” a ragazzi ed adulti momenti indimenticabili ed esperienze utili a crescere ed a superare difficoltà ed imprevisti che, ogni persona incontra nel proprio percorso di vita.

Le difficoltà sono tante, bisogna ammetterlo, ma la voglia di inseguire quel pallone davanti a quella rete e saltare il più in alto possibile è più grande di qualsiasi ostacolo, ed è per questo che il GS Intrepida Volley non si arrenderà e andrà avanti contro tutto e tutti per realizzare i sogni di tutti i nostri atleti.

” Ci si può drogare di cose buone…e una di queste è certamente lo Sport” (Alex Zanardi)

L’ addetto stampa: Nardella Eugenia.