FOGGIA – Confagricoltura Foggia incontra il Consigliere Tutolo: sul tavolo le tematiche e le difficoltà del mondo agricolo

Confagricoltura Foggia incontra il Consigliere Tutolo: sul tavolo le tematiche e le difficoltà del mondo agricolo

Interventi di potenziamento della rete viaria rurale e investimenti regionali per favorire il recupero del digital divide che ancora caratterizza le imprese agricole del nostro territorio: sono stati questi i due temi principali della riunione che i vertici provinciali di Confagricoltura Foggia hanno avuto giovedì 27 maggio con il Consigliere della Regione Puglia Antonio Tutolo.

Si è trattato del primo di una serie di incontri che il presidente provinciale e componente della Giunta nazionale di Confagricoltura, Filippo Schiavone ha messo in calendario per approfondire nel merito le principali questioni che riguardano le imprese agricole di Capitanata. Confronti operativi con rappresentanti del mondo istituzionale a cui sottoporre proposte e suggerimenti per affrontare le principali criticità che le aziende del settore devono superare per concorrere in modo adeguato sul mercato.

Tra i tanti temi toccati, anche se non direttamente di competenza regionale, quello legato alla sicurezza nelle campagne. Vera e propria emergenza in larga parte del territorio.

Inoltre è stata sollevata la questione riguardante gli indici di fabbricabilità per costruzioni produttive su terreni agricoli. Dall’associazione di categoria è arrivata la richiesta di abbassare e uniformare in ambito provinciale o regionale tali indici.

Per il presidente Schiavone, che in apertura dei lavori ha ringraziato il consigliere Tutolo per la disponibilità: “quello che abbiamo inaugurato oggi è per noi un modo concreto di svolgere il nostro ruolo di associazione di categoria. Sottoporre ai decisori pubblici in modo diretto e trasparente le tematiche e le difficoltà che le aziende del mondo agricolo affrontano quotidianamente, proponendo loro possibili soluzioni”.

Da parte sua il Consigliere Tutolo, ha preso nota delle richieste avanzate ed ha rimarcato la vicinanza all’associazione evidenziando come: “per la provincia di Foggia il settore agricolo è – e sarà sempre di più in futuro – il vero motore trainante della ripresa economica post pandemia”.