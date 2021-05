Ufficiale, Spalletti nuovo allenatore del Napoli

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro”. Aurelio De Laurentiis ufficializza via Twitter l’ingaggio del tecnico di Certaldo come erede di Rino Gattuso.

Il 62enne allenatore toscano torna così in gioco dopo essere rimasto fuori nelle ultime due stagioni. La sua ultima esperienza era stata all’Inter, guidata per due anni di fila alla qualificazione in Champions. Nel suo palmares personale due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana conquistate alla guida della Roma, due campionati russi, una coppa e una supercoppa nazionale con lo Zenit San Pietroburgo oltre a una Coppa Italia di serie C con l’Empoli nel 1996.

(ITALPRESS).