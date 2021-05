PESCHICI, RODI E VIESTE – Martedi 1 giugno la N. L. Adriatica riapre i collegamenti tra il Gargano e le Isole Tremiti

A PESCHICI RIPARTE LA N.L. ADRIATICA.





Martedi 1 giugno la N. L. Adriatica riapre i collegamenti tra il Gargano e le Isole Tremiti.

A darne notizia è l’addetto alla comunicazione, Leo Angelicchio.

Le partenze sono previste tutti i giorni dai porti turistici di Peschici, Rodi Garganico e Vieste.

Per ulteriori info e/o prenotazioni rivolgersi ai seguenti numeri: 0884962732/ 3491636419, oppure inviare una mail a info@navitremiti.com.

“Dopo un lungo periodo di incertezza – sottolinea Leo Angelicchio – finalmente ci accingiamo alla stagione più bella e luminosa dell’anno che abbiamo aspettato con pazienza, fervore e tanta passione. Ora, più che mai, siamo pronti ad accogliere i nostri cari turisti per far vivere loro momenti magici alla scoperta delle spiagge incantate del nostro meraviglioso Gargano, sempre nel pieno rispetto delle norme di sicurezza anti-covid.”