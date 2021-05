SAN SEVERO – 2 giugno, il messaggio del Sindaco Miglio

In occasione del LXXV anniversario della nascita della Repubblica, Festa Nazionale che ricorre il 2 giugno, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

“Carissime Concittadine e Carissimi Concittadini,

la celebrazione del LXXV anniversario della nascita della Repubblica Italiana , pur nei limiti dovuti alla emergenza pandemica, deve costituire pere tutti gli Italiani momento di riflessione .

Nella storia d’Italia non vi è mai stato un periodo così lungo di pace: 75 anni. Abbiamo vissuti anni buoni, altri certamente meno buoni, ma tutti nella libertà, alla luce di quei valori che trovano nella Costituzione il loro fondamento e la loro salvaguardia.

Nonostante i lutti e le macerie della Seconda Guerra Mondiale, i Padri Costituenti seppero andare ben oltre ogni visione di parte, perseguendo come fine ultimo il bene supremo della Patria, dando vita alle nostre libere e democratiche Istituzione, poste a presidio dei diritti di ciascuno.

Sento il dovere morale di ricordarVi, anche in questa storica celebrazione, che la guerra contro il virus da Covid-19 sarà vinta solo quando avremo raggiunto la immunità di gregge.

Dobbiamo vaccinarci!

La collaborazione della Civica Amministrazione con le Autorità Sanitarie è – come è stata e continuerà ad essere – massima, ma senza la Vostra piena adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid-19 ogni sforzo sarà inutile.

Non saranno, di certo, infondati allarmismi che ci permetteranno di tornare a lavorare con tutte le nostre energie consentendoci di raggiungere importanti obiettivi di crescita sociale ed economica, grazie alla pronta massimizzazione delle grandi opportunità che ci vengono dal Recovery Fund, predisposto dalla Unione Europea.

Dobbiamo tornare a vivere e, per tornare a vivere, dobbiamo stare bene!

Ci conosciamo, miei Cari Concittadini; ci conosciamo profondamente, perché sono sempre stato in mezzo a Voi, sforzandomi di corrispondere ai Vostri sacrifici con il mio impegno, compiendo il mio Dovere.

Sono certo che, anche in questo grave momento, San Severo non mancherà di dare, come sempre, il suo contributo, affinché l’Italia, così come voluta dai Deputati della Assemblea Costituente, continui ad essere protagonista indiscussa in Europa e nel mondo.”

San Severo, 31 maggio 2021



IL PORTAVOCE del SINDACO

Avv. Dario de Letteriis