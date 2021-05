SAN SEVERO – CALCIO – ALTRI DUE GRANDI CAMPIONI SBARCANO A SAN SEVERO CON L’EVENTO “INDIVIDUAL SOCCER STAGE”DAL 18 AL 20 GIUGNO

ALTRE DUE GRANDI CAMPIONI SBARCANO A SAN SEVERO CON L’EVENTO “INDIVIDUAL SOCCER STAGE”

DAL 18 AL 20 GIUGNO

Si è proprio così, la Gioventù calcio San Severo una delle più importanti società di San Severo che cura il settore giovanile dal 2016 oltre ad avere una Prima Squadra, vero polo calcistico sanseverese, dopo il Real Madrid Camp e lo stage con il Crotone oltre a tantissimi eventi di beneficenza, non si ferma neanche dopo la pandemia e per chiudere una stagione mai iniziata ha deciso di chiudere come al solito con il botto!!! Due mostri sacri che non hanno bisogno di presentazioni e cioè:

Sergej Alejnikov già calciatore Juventus, Dinamo Minsk e Lecce, Istruttore Fifa, Allenatore Professionista – nella sua carriera ha partecipato a 2 mondiali e 2 europei, ha vinto una coppa Uefa e una coppa Italia;

Pietro Pasculli già calciatore di serie A e Campione del Mondo con l’Argentina di Maradona – oggi allenatore professionista;

L’evento “Individual Soccer Stage” ha come obiettivo primario la valutazione della performance con un approfondimento tecnico per permettere l’acquisizione di abilità tecniche generali e quindi aiutare i ragazzi a sviluppare l’intelligenza calcistica, fare in modo che l’allievo sia creativo, insegnare la cultura dell’allenamento, sportività ed infine regola fondamentale rispetto per l’avversario. Il camp si svolgerà al campo Ricciardelli di San Severo e ad ogni giorno del camp, i ragazzi verranno accolti al campo di allenamento. Qui si svolgeranno alcune ore di allenamento tecnico e personalizzato come specificato prima e nella giornata di sabato, giorno in cui l’allenamento sarà svolto per l’intera giornata, ci si fermerà per l’ora di pranzo sempre presso il Ricciardelli, pranzo organizzato dalla stessa società.

Ogni allenamento è personalizzato per fascia di età, in modo da far divertire i ragazzi più piccoli, ed insegnare tecnica e agilità ai più grandi.

Insomma sarà un’altra tre giorni dove i ragazzi avranno l’opportunità di fare un’esperienza di vita indimenticabile.

Per quanto riguarda le iscrizioni e informazioni possono partecipare tutti i ragazzi iscritti e non alle società di calcio e quindi si possono contattare i responsabile dello stage che raccoglieranno le iscrizioni: Presidente Enzo De Lallo 349 575 79 71; Mister Cascavilla Luigi 340 66 63 908; Mister Cassone Gianluca 380 386 7596.

Infine si ringrazia lo Sponsor ECO-POL di Pietro KubiK, come sempre sensibile ad ogni evento organizzato dalla società sanseverese.